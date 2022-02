Rusija bo v senci napetih odnosov z Zahodom Kitajski dobavila več plina. Vladimir Putin je na srečanju s Xijem danes napovedal sklenitev nove pogodbe o dobavi več kot deset milijard kubičnih metrov plina na leto, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

»V plinskem sektorju je bil storjen korak naprej,« je po poročanju ruske tiskovne agencije Interfax dejal Putin. Poleg tega sta strani izdelali rešitve za dobavo ogljikovodikov Kitajski, je dodal. Kitajska je že lani po lastnih navedbah od Rusije kupila več plina kot leta 2020. Država toliko energije in surovin ne uvaža iz nobene druge države, ob tem navaja dpa.

Voditelja pohvalila dobre odnose med državama

Putin je pri tem pohvalil dobre odnose med državama. Vezi med Moskvo in Pekingom se »postopno razvijajo po poti prijateljstva in strateškega partnerstva, so resnično brez primere«, je dejal na začetku srečanja s Xijem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kitajski voditelj Xi Jinping pa je poudaril, da državi močno podpirata prizadevanja, da zaščitita svoje temeljne interese. »Medsebojno politično in strateško zaupanje se krepi,« je dejal po poročanju ruske tiskovne agencije Ria Novosti.

To je njuno prvo srečanje v živo od začetka pandemije covida-19 pomladi 2020. Putin se bo po pogovorih s Xijem danes udeležil tudi slovesnega odprtja 24. zimskih olimpijskih iger, ki jih gosti Peking.

Mnogi zahodni voditelji so napovedali diplomatski bojkot zimskih olimpijskih iger in se slovesnosti ob odprtju iger ne bodo udeležili. Za bojkot so se odločili zaradi kršitev človekovih pravic na Kitajskem.