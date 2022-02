IBM Client Engineering je poslovna storitev, ki združuje oblikovalce, tehnične razvijalce, IT arhitekte, varnostne strokovnjake, podatkovne znanstvenike, strokovnjake za agilni razvoj in druge. Vsi skupaj tesno sodelujejo s strankami, da bi s tehnologijami in storitvami podjetja IBM hitro reševali njihove poslovne izzive. Dejavnost ekipe IBM Client Engineering se je med pandemijo povečala s 300 sodelovanj v letu 2020 na več kot 2500 v letu 2021, podjetje pa je ta teden najavilo, da bo storitev omogočilo tudi strankam in poslovnim partnerjem v Srednji in Vzhodni Evropi (CEE). Storitev bo tako na voljo tudi pri nas, ekipa pa bo delovala iz Prage, Varšave in Moskve.

Kot primer učinkovitosti storitve pri podjetju navajajo srbsko zagonsko podjetje Flamel.AI. Slednje je v sodelovanju z IBM v samo sedmih tednih ustvarilo spletno aplikacijo z umetno inteligenco za namizne igre, ki temeljijo na igranju vlog. Med primere sodelovanja IBM Client Engineering sodi tudi pomoč pri transformaciji postopka ugotavljanja upravičenosti do življenjskega zavarovanja s pomočjo umetne inteligence. Pri podjetju pravijo še, da lahko strankam iz javnega sektorja s tehnologijo IBM v varnem okolju omogočijo osemkrat hitrejše izvajanje analiz brez kopiranja ali premikanja podatkov in s polovico nižjimi stroški.

»Ekipa IBM Client Engineering predstavlja edinstveni okvir, s katerim IBM vnaša inovacije v poslovanje velikih podjetij ter omogoča njihovo hitro uvajanje in širitev. Člani ekipe ustvarjajo izjemno podjetniško okolje, ki prinaša rezultate hitreje, kot bi bilo sicer mogoče. Temelj našega delovanja je pomoč pri uvajanju inteligence v procese pri strankah, s čimer zanje ustvarjamo poslovno vrednost,« je ob najavi širitve dejal Wolfgang Wendt, generalni direktor in tehnološki vodja, IBM Srednja in Vzhodna Evropa.