Pri košarkarski Cedeviti Olimpiji vsaj za dan ali dva lažje dihajo. Tekma 12. kroga evropskega pokala proti Bursasporju je bila namreč sila pomembna v luči napredovanja v izločilne boje, Ljubljančani pa so naposled predvsem z odlično igro v napadu, dosegli so kar 103 točke, izpolnili cilj. Če bo trenerju Jurici Golemcu v nadaljevanju sezone uspelo kolikor toliko sestaviti še igro v obrambi, utegne biti njegovo moštvo nevarno za vsakogar.

Golemac veliko časa namenja pogovorom

Izjemen strelski večer Cedevite Olimpije ni presenečenje. Ljubljansko moštvo premore kakovostne posameznike z velikim napadalnim potencialom, ki pa ga povečini v letošnji sezoni niso kazali. Razlog se je skrival v precej egoistični in nepovezani igri, posledično pa so bili slabši od pričakovanj tudi rezultati. A v zadnjem obdobju je bilo kljub porazom očitno, da so si igralci začeli bolj zaupati in da žoga v napadu kroži precej več in bolje, kot je v prvih mesecih. »Veliko časa namenjamo temu in se pogovarjamo z igralci, ki se zavedajo, da premoremo ogromno napadalne kakovosti. Vsak dan jim pridigamo, da morajo zaupati drug drugemu, da se bo žoga vrnila v njihove roke, če jo bodo dali od sebe, in da igrajo drug za drugega. Ker si tekme sledijo v napornem ritmu, je določene stvari težko reševati na treningih in jih moramo tudi skozi tekme. Igralcem sem dejal, da morajo biti bolj odgovorni, saj je 20 izgubljenih žog proti Bursasporju preveč, po drugi strani pa 22 asistenc govori o tem, da smo si delili žogo in da morda le učinkujejo vsi pogovori,« razmišlja Jurica Golemac.

Trener Ljubljančanov je bil po zmagi vidno olajšan in si je takoj po koncu tekme privoščil cigareto, saj je bil pritisk velik. Poraz bi lahko imel hude posledice na nadaljnji potek sezone, z uspehom pa Ljubljančani ostajajo v igri za napredovanje v evropskem pokalu. »Tokrat je resnično štela samo zmaga. Po štirih zaporednih porazih nam ni bilo lahko, sploh ob dveh na eno žogo, ko smo se počutili in igrali dobro, a nismo imeli nič od tega. Verjamem, da je igralcem nekoliko zrasla samozavest, kar bo pomembno v prihodnjih obračunih. Ob tem dvigujemo tudi fizično formo, saj nam je premor zaradi okužb s koronavirusom pobral kar nekaj moči. Tudi v tem pogledu imamo še nekaj prostora za napredek,« pravi Golemac.