Branko Šimic je na olimpijske igre v Peking prišel v vlogi tehničnega delegata Mednarodne smučarske zveze (FIS), ki nastopa skupaj s kitajskimi organizatorji in jim pomaga izpeljati tekmovanja v nordijski kombinaciji na ravni, ki je potrebna za največje prireditve. Kitajci nimajo tradicije v zimskih športih, tako tudi nimajo izkušenj pri organiziranju takih tekem. Njegovo pomoč in pomoč strokovnjakov Mednarodne smučarske zveze so nujno potrebovali. »Izkušnje, ki so potrebne na olimpijskih igrah, sem nabiral predvsem na svetovnih prvenstvih, najprej mladinskih, zatem članskih. Na olimpijskih igrah sem resda prvič, a v Peking sem sedaj odpotoval že drugič v kratkem času. Prvič je bilo novembra, ko smo imeli generalko za olimpijske igre,« pove Branko Šimic.

Kako pa je bilo decembra? »Takrat smo bili res vsi precej pod stresom. Že prihod je bil ena sama katastrofa. Dolga procedura, počasna vožnja z avtobusom, nikamor nam niso dovolili. Kljub temu da je vožnja trajala skoraj šest ur, nismo smeli zapustiti avtobusa niti zaradi stranišča, ki ga v avtobusu ni bilo. Škripalo je tudi pri organizaciji tekmovanja in potrebovali so veliko pomoči. Vmes so najeli številne strokovnjake. Zunanje sodelavce, oni jim pravijo eksperti. To je prineslo velik napredek. Od decembra do prihoda v Peking smo bili tudi mi iz FIS z domačini nenehno na zvezi. Tako nam je organizacijo uspelo dvigniti do potrebnega nivoja. Prepričan sem, da bodo tekme potekale na dovolj visoki ravni,« pravi Šimic.

Kot številni drugi se tudi on prve izkušnje ne spominja le po dobrem: »Prvič je bilo kar stresno; začelo se je že pri izpolnjevanju številnih obrazcev, pri pridobivanju dovoljenj za potovanje. Na prizorišču smo potem Kitajcem pomagali organizacijo dvigniti na višji nivo. In se jih je prijelo. Velike izboljšave so bile opazne že ob tokratnem prihodu na pekinško letališče, kjer je bil postopek precej hitrejši. Bližje tistemu, kar smo si zastavili za cilj. Torej da igre potekajo brez zapletov.«

Od dneva do večera

Da bo to mogoče, bo njegov urnik trajal od jutra do večera, in to naslednje tri tedne. »Ob osmih zjutraj se odpravimo proti skakalnici. Sledi pregled obeh naprav, pregledamo tudi tekaško progo. Ponovno se zberemo na sestanku z vodji vseh služb in člani žirije. Takrat naredimo dnevni načrt tekmovanja, skoraj do minute natančno. V našem hotelu smo znova šele po 20. uri. Vmes imamo kakšno uro za kosilo, a hkrati tudi sestankujemo, če bi prišlo do sprememb. Tem se sicer poskušamo izogniti,« doda Šimic.

Kljub izjemno strogim omejitvam, ki veljajo že pred odhodom udeležencev olimpijskih iger v Peking, se niti strokovnemu štabu Braneta Šimica ni uspelo izogniti okužbam s koronavirusom. »Posamezniki so prišli na prizorišče v Zhangjiakou že pred menoj in poročajo mi o tem, da je covid močno zarezal v našo vrsto. Veliko je okuženih, a še več jih je preventivno v karanteni, ker so bili v bližnjem stiku z obolelimi. Tukaj imamo denimo predskakalce iz Rusije in domačine Kitajce – od 16 športnikov že šest pozitivnih,« dodaja Šimic.