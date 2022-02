Le ena športnica se lahko v zgodovini slovenskih nastopov na zimskih olimpijskih igrah pohvali z več odličji kot deskar na snegu Žan Košir. To je alpska smučarka Tina Maze, ki je v karieri osvojila dve zlati in dve srebrni odličij. 37-letni Košir je trenutno pri treh (srebrna in bronasti), a ima možnost, da bero še poveča. V Pekingu nikakor ne bo med favoriti v paralelnem slalomu in veleslalomu, a pravi, da je ob pravih občutkih mogoče prav vse. Ob tem ga je doletela tudi posebna čast, saj bo skupaj z alpsko smučarko Ilko Štuhec na otvoritveni slovesnosti nosil slovensko zastavo. »Tega sem si želel od mladih nog in včasih mislil, da je to celo večja čast kot osvojiti kolajno na olimpijskih igrah. Zdaj bom videl, ali je res tako. Vesel sem, da bom tako pomemben dogodek delil z Ilko Štuhec, saj menim, da imava precej stvari skupnih, v prvi vrsti to, da sva do uspehov prišla po težji poti ter da sva kljub neprijetnim trenutkom zraven zato, da znova poskušava priti do vrhunskih dosežkov,« je ob tem dejal Žan Košir, ki ga je ob prihodu na Kitajsko doletela nevšečnost. Pozitiven je bil na testu za koronavirus, zaradi česar je pristal v izolacijskem hotelu, nedaleč stran od olimpijske vasi na območju Zhangjiakouja.

Ključna bo osredotočenost

Košir je že pravi veteran glede nastopov na olimpijskih igrah. Prve zanj so bile v Vancouvru leta 2010, štiri leta kasneje v Sočiju je prišel v paralelnem slalomu do srebra, v paralelnem veleslalomu pa do brona, ki ga je v isti disciplini nato osvojil tudi nazadnje v Pjongčangu. »Ko sem nastopil na prvih olimpijskih igrah, sem sezono zaradi poškodbe začel kasneje in nisem imel pravih občutkov. Na koncu sem v paralelnem veleslalomu osvojil šesto mesto. V Sočiju sem bil v napovedih pri vrhu, počutil sem se odlično in bil v vrhunski formi. Čeprav sem prišel do dveh kolajn, sem naredil manj, kot bi moral in sem pričakoval. Pred Pjongčangom pa nisem imel visoke samozavesti, a sem nato v dneh pred tekmo raven voženj tako močno dvignil, da sem imel celo najboljši občutek od vseh olimpijskih iger. Ravno zato pravim, da je mogoče vse, ne glede na to, kako ti gre v sezoni. Vse je odvisno od tedenske forme,« se je po spominu sprehodil Žan Košir.

V letošnji sezoni Tržičan pretirano ne blesti. Najboljšo uvrstitev je z osmim mestom v paralelnem veleslalomu dosegel na odprtju sezone v ruskih Banojah, nato pa so rezultati le še padali. »Vsi se učimo vse življenje. Čeprav deskanje na snegu ni videti kot pretirano zahteven šport, saj samo zavijamo levo in desno mimo količkov, pa je doseči popolno izvedbo neverjetno težko. Če sem iskren, pred sezono nisem pričakoval nihanj oziroma napak, ki jih delam na tekmah. Vseeno preteklost puščam za seboj in se oziram v prihodnost. Poskušam globoko vdihniti in se spomniti, česa ne smem delati. Upam, da bom na tak način prišel do voženj, ki bodo zadostovale za dosego zastavljenih ciljev.« Košir bo navdih za boljše predstave črpal tudi iz izkušenj s preteklih olimpijskih iger. »Včasih se zgodi, da se mi v času nastopa odvrti film vseh uspehov, ki sem jih dosegel. To me potem navda z dodatno močjo ali mi izostri osredotočenost, ki je ključna v našem športu. Če mi bo osredotočenost uspelo dvigniti na visoko raven, da bom bolj intenzivno zaznaval dogajanje in vsak zavoj odpeljal maksimalno, potem boste novinarji v svojih delih lahko omenjali, da sem na največjih tekmovanjih še vedno sposoben dosegati nekaj več.«