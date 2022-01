Kanadska kantavtorica, ki živi v Kaliforniji, je v petek na svoji spletni strani sporočila, da podpira Neila Younga in svetovno znanstveno in medicinsko sfero. »Odločila sem se, da s Spotifyja umaknem vso svojo glasbo,« je povedala ter dodala, da »neodgovorneži širijo laži, zaradi katerih ljudje izgubljajo življenja«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na svoji spletni strani je delila tudi odprto pismo več kot 270 zdravnikov in znanstvenikov platformi Spotify, v katerem so družbo pozvali, naj uvede ukrepe za boj proti dezinformacijam, ki jih na primer širi najbolj priljubljen podkast na platformi z naslovom Joe Rogan Experience.

Neil Young je pred dnevi Spotify pozval, naj odstranijo sporne vsebine, ki jih nudi ta podkast, ali njegovo glasbo. Spotify se je odločil za slednje, sledil pa je val ogorčenja, kritik in pozivov na družbenih omrežjih, naj ljudje prekličejo naročnino na Spotify.

Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus je na Twitterju podprl Youngov bojkot ter poudaril, da je na nas vseh, da prispevamo, da bosta pandemija in infodemija premagani. V nedeljo sta se po poročanju več tujih medijev oglasila tudi britanski princ Harry in Meghan Markle, ki imata s Spotifyjem sklenjeno pogodbo v vrednosti 18 milijonov funtov. Povedala sta, da sta se z vodstvom platforme pogovorila o svojih pomislekih, ter izrazila upanje, da bo Spotify kmalu uvedel spremembe, ki bodo pripomogle k reševanju zdravstvene krize.

Kritiki trdijo, da je njegov podkast platforma za teorije zarot in dezinformacije, zlasti glede covida-19. Rogan je mladim in zdravim ljudem odsvetoval cepljenje, spodbujal je sporen in potencialno nevaren način zdravljenja covida ter v svoji oddaji gostil znane anticepilce.

Youngovi oboževalci pritisnili na Spotify

V odzivu na bojkot Neila Younga je Spotify ta teden sporočil, da želi, da so njihovim uporabnikom »na voljo vse svetovne glasbene in zvočne vsebine«. Družba je poudarila veliko odgovornost pri iskanju ravnovesja med varnostjo poslušalcev in svobodo za ustvarjalcev ter omenila, da so od začetka pandemije odstranili več kot 20.000 epizod podkastov, povezanih s covidom. »Obžalujemo Neilovo odločitev,« so še sporočili, »vendar upamo, da bo kmalu spet z nami.«

Številni Youngovi oboževalci in podporniki njegovega stališča v prid cepljenju so medtem pozvali druge glasbenike, naj sledijo njegovemu zgledu. Na družbenih omrežjih sta se ta teden pogosto pojavljala ključnika, ki izražata podporo kantavtorju in pozivata k bojkotu Spotifyja: »I stand with Neil Young« in »CancelSpotify«, je poročal britanski časnik The Guardian. Tržna vrednost Spotifyja, največje platforme za glasbene vsebine, se je v zadnjih dneh zmanjšala za več kot dve milijardi dolarjev. Vrednost delnic pa je po sredi, ko je Young zapustil platformo, padla za približno šest odstotkov, piše portal Yahoo.