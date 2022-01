Volitve v Italiji: predsednik in premier po sili razmer

Italijanska politika, nikoli dolgočasna, je poskrbela za unikaten razplet ob preteči politični krizi med volitvami predsednika države prejšnji teden: najvišji predstavniki oblasti so vsi obdržali svoj položaj, nihče od njih pa s tem ni bil ravno zadovoljen. Novi-stari predsednik države je v soboto postal Sergio Mattarella, čeprav je dolgo sporočal, da se pri osemdesetih letih vidi v političnem pokoju in da noče drugega mandata tudi zato, ker je naklonjen uveljavitvi ustavne omejitve na enega samega. Mattarella je že pospravil kovčke iz uradnih rezidenc, prejemal zahvale za opravljeno delo in se vselil v novi dom v Rimu, potem pa se vdal v usodo oziroma odzval klicu, ker se je izkazalo, da je njegovo ime edino, ki lahko v parlamentu hitro dobi večinsko podporo in se tako ustavi vse večje zaostrovanje med vladnimi strankami.