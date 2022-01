Ob četrtem obisku Novega mesta je legendarni trener Željko Obradović vknjižil tretjo zmago. Pred leti je v suproligi in evroligi s Panathinaikosom dvakrat zmagal in enkrat izgubil, tokrat pa je bil uspešen v 18. krogu lige ABA s Partizanom.

Košarkarji Partizana so se včeraj v dvorani Leona Štuklja počutili, kot bi igrali v Beogradu. Na tribunah je bilo namreč veliko njihovih navijačev, ki so z glasnim navijanjem skrbeli za odlično vzdušje. Gostje, pri katerih je bil v začetni peterki Gregor Glas, so večino posla naredili v prvi četrtini, ki so jo dobili za 12. Novomeščani so se v nadaljevanju bolje upirali nasprotniku predvsem po zaslugi uspešnih metov za tri točke, a prednosti gostov nikoli niso resno ogrozili.

»Partizan je prišel v Novo mesto utrujen. Poskušali smo dati vse od sebe, da jim nudimo dober odpor. Razlika ni bila visoka, lahko pa bi odigrali še precej bolje. Predvsem začeli smo mehko in brez dodatne podaje, o čemer smo se pogovarjali. Ko je Partizan nekoliko popustil v obrambi, smo se sprostili in začeli iz tega črpati motivacijo. To ni pravi način, to moramo popraviti. Grenak priokus pušča predvsem poškodba Adonisa Thomasa. Resnično upam, da ni kaj hujšega,« je po tekmi povedal trener Krke Dalibor Damjanović. Željko Obradović je pohvalil svoje igralce za zmago, nato pa nekaj besed namenil tudi Gregorju Glasu. »Je zelo nadarjen mladenič, ki pa se mora naučiti igrati na visoki evropski ravni. To pomeni, da mora biti še bolj predan in osredotočen. V določenih trenutkih mu koncentracija pade, ampak tako je pri vseh mladih.«

Za Cedevito Olimpijo gostovanje v Podgorici proti Budućnosti prihaja v slabem trenutku. Moštvo trenerja Jurice Golemca po premoru zaradi okužb s koronavirusom znova kaže blede predstave in je doživelo zaporedne poraze proti Gran Canarii, Crveni zvezdi in Bourgu. Predvsem zadnja predstava proti francoskemu moštvu lahko vodstvo kluba močno skrbi, saj je razkrila vse slabosti letošnje ekipe. Kapetan Jaka Blažič in soigralci imajo težave z moštveno igro tako v obrambi kot v napadu, za kar sta v prvi vrsti kriva organizatorja igre Yogi Ferrell in Jacob Pullen. Po neuspešnem nizu bi tako zmaji potrebovali lahko tekmo za dvig razpoloženja, čaka pa jih eno najtežjih gostovanj v ligi ABA. Olimpija je v Morači letos že igrala, ko jih je Budućnost v evropskem pokalu razbila z 31 točkami razlike, črnogorsko moštvo je bilo uspešnejše tudi v ligi ABA v Stožicah. Tokrat bo ekipa trenerja Aleksandra Đikića še močnejša, saj se ji je pridružil Kendrick Perry, lani član Olimpije.

Liga ABA, 18. krog: Split – Igokea, Borac – Zadar sinoči, danes ob 19. uri: Cibona – S. centar, ob 21. uri: FMP – Mega, jutri ob 17. uri: C. zvezda – Mornar, ob 19. uri: Budućnost – Olimpija.