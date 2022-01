Na zahodu, ekipo bo z 18. zaporednim nastopom na All-Staru v svoji 19. sezoni vodil James, sta si mesto v ekipi zagotovila še izkušena MVP lige Srb Nikola Jokić (četrti izbor na tekmo zvezd) in Stephen Curry (osmi izbor).

Poleg omenjenih treh sta si mesto v najboljši peterki izborila še košarkar Memphis Grizzlies Ja Morant in Andrew Wiggins iz Golden State Warriors, ki sta si oba prislužila prvi nastop v začetni peterki tekme zvezd. Zlasti izbor Wigginsa je bilo veliko presenečenje.

Dončić, ki je v prvi peterki zaigral leta 2021 in 2020, je na zahodu tokrat pristal za Curryjem in Morantom skupaj z Devinom Bookerjem (ob 4,25) na tretjem mestu in tako prvič po dveh sezonah zunaj "top 5". Tokrat so navijači prispevali 50 odstotkov glasov, po 25 pa igralci NBA in izbrani novinarji.

Štirikratni MVP James ima 18 nastopov na tekmi zvezd, toliko kot že pokojni Kobe Bryant, enega več ima rekorder Kareem Abdul-Jabbar (19).

Durant, ki ima težave s poškodbo, bo vodil ekipo vzhoda, potem ko so mu navijači namenili daleč največ glasov v konferenci. Zvezdniku mrežic bodo v ekipi družbo delali DeMar DeRozan (Chicago Bulls) in Trae Young (Atlanta Hawks), ter center Philadelphia 76ers Joel Embiid in zvezdnik Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo.

Tako imenovane rezerve tekme zvezd bosta prihodnji četrtek izbrala trenerja obeh konferenc. Dončić si lahko tako še vedno priigra nastop v Clevelandu.