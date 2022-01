Konvoj, ki so ga poimenovali Konvoj svobode 2022, je začel nastajati v nedeljo v Vancouvru na zahodu Kanade in bi v roku enega tedna do nedelje prispel v Ottawo na vzhodu države za velik protest. Tiskovni predstavnik konvoja Benjamin Dichter je za Toronto Sun izjavil, da je kolona tovornjakov dolga 70 kilometrov, predvidoma pa naj bi narasla na kar 50.000 tovornjakov.

To bi pomenilo nov Guinnessov rekord, kajti dosedanji največji konvoj tovornjakov, je imel 20. novembra 2020 v Egiptu 480 vozil. Nacionalno združenje tovornjakarjev Kanade ocenjuje, da se doslej proti covidu-19 ni cepilo okrog 15 odstotkov vseh voznikov tovornjakov, kar je skupaj 16.000 ljudi.

Kanada je imela ene najostrejših ukrepov proti širjenju koronavirusa na svetu. Januarja letos so spet zaprli celotno provinco Ontario, konec januarja pa bodo začeli odpirati restavracije, telovadnice, gledališča in podobno. Cepljenje je obvezno med zveznimi državnimi uslužbenci, provinca Quebec pa načrtuje kaznovanje vse tistih, ki še naprej zavračajo cepljenje.