Letošnja sezona košarkarjev Cedevite Olimpije se sprevrača v veliko mučenje. Moštvo kljub kakovostnim kadrovskim popravkom nima identitete in moštvenega duha, kar se odraža v rezultatih, ki so močno pod pričakovanji. Ljubljančani bodo po porazu v evropskem pokalu proti Bourgu, ki je bil že njihov sedmi na desetih tekmah, trepetali za uvrstitev v izločilne boje, kamor potuje po osem od desetih ekip iz vsake skupine. V ligi ABA pa se lahko zahvalijo spremembi sistema, po katerem gre v končnico šest moštev, saj bi po starem, ko so le štirje, že govorili o tem, da imajo za napredovanje bore malo možnosti. Pa še tako se bodo morali zanj močno potruditi.

Izvirni greh letošnje Cedevite Olimpije se skriva v sestavi moštva. Od prvega dne trener Jurica Golemac nima na voljo pravega organizatorja igre, kar dobiva iz meseca v mesec večje razsežnosti. Marcus Keene je bil igralec, ki je v prvi vrsti gledal na koš in svojo statistiko. Yogi Ferrell, ki je prišel kot njegova zamenjava, je kakovostnejši igralec, a z isto »hibo« kot njegov predhodnik. Podobno lahko rečemo tudi za Jacoba Pullena, ki sicer na mestu organizatorja igre igra po sili razmer, ekipi pa škoduje predvsem na drugi strani igrišča, saj ne kaže nikakršnega zanimanja za igro v obrambi, kar je sicer njegova značilnost celotno kariero. Težko je razumeti, kako se je lahko kaj takšnega zgodilo pod vodstvom Golemca, ki je izjemno uspešno zgodbo Primorske gradil ravno na organizatorju igre Žanu Marku Šišku in dobro ve, kako pomembna je vloga »enice« v košarki.

Ob vsem naštetem se tako dogajajo stvari, kot so se proti Bourgu, ko centra Alen Omić in Zach Auguste celotno tekmo praktično nista dobila uporabne žoge in sta jo sklenila brez ene same točke. Celotna ekipa je skupaj zbrala borih enajst asistenc, izgubila pa kar 20 žog. Ljubljančani se na parketu mučijo, saj točk iz protinapadov praktično ne dosegajo, kot tudi ne lahkih košev iz izdelanih akcij. Da ima moštvo takšno podobo ob koncu januarja, ko bi že moralo delovati usklajeno, stopnjevati formo in igrati konstantno dobro, ne samo s prebliski, bi moralo biti za vodstvo kluba izjemno skrb zbujajoče. Še posebej ob takšnih finančnih vložkih in ob dodatnem dejstvu, da imena, kot so Yogi Ferrell, Alen Omić in Zoran Dragić, niso prinesla pozitivnega pretresa.

Najpomembnejši preizkusi za Olimpijo v letošnji sezoni resda še prihajajo, a časa za preobrat je začelo zmanjkovati, obeti pa niso dobri. Vse bolj se zdi, da je hrvaški strokovnjak Aleksandar Petrović z zapisom na twitterju po zmagi Ljubljančanov proti Ciboni zadel bistvo. »Ta ekipa Cedevite Olimpije lahko na posamezni tekmi dobi vsako ekipo v Evropi, a ne bo izločila nikogar na dve zmagi v končnici lige ABA,« je zapisal.