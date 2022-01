»Eden največjih izzivov Slovenije je povečanje izdatkov za pokojnine. Zaradi demografskih sprememb se bodo brez pokojninske reforme do leta 2050 povečali iz 10 odstotkov BDP na 15,7 odstotka BDP. Višje izdatke bo imela le Italija, 16,2 odstotka, medtem ko se bodo ti v povprečju EU zvišali iz 11,6 na 12.6 odstotka. Ker se bo ob tako visokem povečanje izdatkov slovenski pokojninski sistem v naslednjih desetletjih, še posebej pa med letoma 2030 in 2050, moral soočiti z velikim finančnim pritiskom, bo za zagotovitev njegove finančne vzdržnosti treba sprejeti odločne ukrepe,« je na današnji novinarski konferenci ob zaključku projekta celostne zasnove reforme pokojninskega in invalidskega zavarovanja povedal Mark Pearson, namestnik direktorja Organizacijw za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) za zaposlovanje, delo in socialne zadeve.

Kot je dejal, bo treba delati dlje. »Slovenija ima eno najnižjih dejanskih upokojitvenih starosti, mladi pa prihajajo na trg dela prepozno,« je opozoril. Po analizi OECD bi se morala najnižja starost ob upokojitvi zvišati s sedanjih 60 na vsaj 62 let in se vezati na pričakovano življenjsko dobo. Obdobje plačevanja prispevkov pa bi se iz 40 let zvišalo na vsaj 42 let. Med njihovimi predlogi je tudi znižanje indeksacije; namesto sedanje kombinacije 60 odstotkov plače in 40 odstotkov rasti cen, bi se po njihovem predlogu pokojnine usklajevale le z rastjo inflacije Za povečanje preglednosti sistema pa v OECD predlagajo, da se pri izračunu pokojnin namesto najboljših zaporednih 24 let dela upošteva celotna delovna doba. Poleg tega se zavzemajo tudi za krepitev drugega oziroma tretjega pokojninskega stebra.

Prioritete: primerne pokojnine in vzdržnost pokojninskega sistema

Mateja Ribič, državna sekretarka na ministrstvu za delo, je pojasnila, da so projekt celostne zasnove reforme pokojninskega in invalidskega zavarovanja na ministrstvu zasnovali skupaj z Evropsko komisijo, izvedli pa so ga strokovnjaki OECD. »Po dveh letih dela imamo pred seboj dobra izhodišča za bodoče premike v sistemu pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Prioritete so jasne: zagotoviti obenem primerne pokojnine in vzdržnost pokojninskega sistema ter zasnovati sistem, bolj pregleden in razumljiv prav vsakemu izmed nas,« je povedala Ribičeva.

Kot je dejala, se z izzivi, ki jih prinašajo staranje prebivalstva, zmanjševanje števila delovno aktivnega prebivalstva ter sodobne, nestandardne oblike dela kakor večina evropskih držav sooča tudi Slovenija. »Vse te družbene okoliščine zahtevajo med drugim tudi konstantne prilagoditve naših sistemov socialnih zavarovanj. Možne rešitve so raznolike. Najdemo jih v primerih dobrih praks, ki so jih vpeljale druge države, seveda pa moramo ob tem vedno upoštevati tudi specifike našega sistema. Danes predstavljene rešitve tako predstavljajo pomemben zunanji pogled na naš sistem, kar je dobro in potrebno. Na ta način si širimo možnosti, o katerih bomo v prihodnje odprto razpravljali.«

Ribičeva je poudarila, da zadnja večja pokojninska reforma iz leta 2012 glede vzdržnosti sistema še vedno daje pozitivne učinke, temeljne postulate za njeno nadgradnjo pa da so že zastavili že v Beli knjigi o pokojninah. »V okviru Ekonomsko-socialnega sveta so bila sprejeta izhodišča za pripravo bodočih sprememb na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki še naprej ostajajo osrednja izhodišča pri snovanju prihodnjih sprememb pokojninskega sistema. Nenazadnje, smo se kot država k zasnovi pokojninske reforme zavezali tudi v Nacionalnem načrtu za okrevanje in odpornost,« je pojasnila.