Med 10. in 23. januarjem so policisti preverjali, ali vozniki med vožnjo telefonirajo oziroma uporabljajo druge naprave in opremo, ki motijo vidno in slušno zaznavanje ter s tem obvladovanje vozila. Agencija za varnost prometa (AVP), ki je akcijo koordinirala (ponovili jo bodo novembra), je sporočila, da so ugotovili kar 2658 kršitev. Od tega so v 340 primerih izrekli zgolj opozorilo. Od lanskega avgusta je za uporabo telefona med vožnjo za voznike motornih vozil predpisana globa 250 evrov in tri kazenske točke. Tiste prometne udeležence, ki ne potrebujejo vozniškega dovoljenja (kolesa, e-skiroji in druga lahka motorna vozila), pa čaka 120 evrov kazni.

AVP opozarja, da so mobilni telefoni eni glavnih motilcev pozornosti voznikov in predstavljajo visoko tveganje za nastanek nesreče. Tudi nevroznanstveni poizkus, ki ga je AVP leta 2017 izvedel v realnem cestnem okolju, je pokazal, da so voznikovi možgani med vožnjo ob sočasni uporabi telefona bistveno bolj obremenjeni. Oči cesto sicer gledajo, toda možgani tega »ne vidijo«. Med takšno vožnjo na slepo se lahko že v petih sekundah, kolikor traja povprečno ukvarjanje s telefonom, zgodi marsikaj. Na primer pri hitrosti 50 kilometrov na uro v tem času prevozimo več kot 70 metrov.

Če se nam zdi, da moramo nujno telefonirati, ustavimo na primernem mestu in pot nadaljujmo šele po koncu pogovora.