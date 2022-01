Zanimiva je tudi sestava strokovne žirije, v kateri so bili Mario Rijavec, Miha Gunzek, Marjana Deržaj, Janez Martinc, Ferdo Pomykalo, Janez Menart, Mitja Mejak in Žarko Petan.

Prvo nagrado strokovne komisije in tretjo občinstva je prejela pesem Pojdi spet na Bled, zapela sta jo Nino Robič in Majda Sepe, ki pa se med ljudmi ni obdržala do današnjih dni, v nasprotju s pesmijo Zemlja pleše, ki je prejela le nagrado za besedilo Gregorja Strniše.

Ko smo Iva Umka, dolgoletnega urednika Založbe kaset in plošč, minuli teden prosili za izjavo o tej pesmi, je opozoril na pomemben datum: »Zanimivo, da se slišimo ravno na današnji dan, ko je 17 let od smrti nepozabne Marjane Deržaj, ki je pred 60 leti zapela meni eno najlepših slovenskih popevk Zvezde padajo v noč. Očitno je bila všeč tudi drugim pevcem, da so jo posneli v svoji izvedbi. Odlični so Bratje Boštjančič, pa Alenka Godec, Kristina Oberžan, Matevž Šalehar - Hamo… Skladba mi je všeč, ker ima lepo, logično vižo, bogate harmonije in zgodbo v besedilu. Ni kar tako! Sam sem imel srečo, da sem živel v času, ko so se snemale zlate slovenske popevke. Seveda so bili za to zaslužni skladatelji, avtorji besedil, pevke in pevci, ansambli Radia Ljubljana, tonski mojstri in producenti.« Ob tem je prav, da povemo, da je pri mnogih sodeloval tudi Umek. Kot član Belih vran ali kot dodatni klaviaturist v revijskem orkestru na Hammondovih orglah.

70. mesto

Naslov: Zvezde padajo v noč

Izvajalka: Marjana Deržaj

Glasba: Slavko in Vilko Avsenik

Besedilo: Ciril Zlobec