Medtem ko se nogometaši Olimpije v Umagu pripravljajo na spomladanski del (včeraj so po treh porazih dosegli prvo zmago proti češki ekipi Slovačko s 3:0), se po Ljubljani širijo govorice, da novi lastniki kluba še vedno niso poplačali vseh upnikov, kot je bilo dogovorjeno po prevzemu kluba. Ko smo klub vprašali, če so vsi upniki poplačani, nam je novi vodja tiskovne službe kluba Jure Bohorič posredoval odgovor: »Stališče kluba je, da o poslovnem vidiku delovanja Olimpije javno ne bomo govorili. To so stvari, ki so navsezadnje poslovna skrivnost.« Po naših informacijah sta bila poplačana dva največja upnika, Željko Mandarič in Agencija za pospeševanje aktivnosti, ki se ukvarja z odkupom terjatev.

Mandarić: Denar za plačilo dolgov je bil nakazan na račun kluba

Veliko bolj zgovoren je bil nekdanji predsednik kluba Milan Mandarić, ki je za Dnevnik povedal: »Moje razpoloženje po vrnitvi iz ZDA so pokvarili telefonski klici več posameznikov in podjetij, ki jim Olimpija dolguje nekaj manjših zneskov in po njihovih trditvah še niso poplačani. Ti dolgovi bi morali biti po dogovoru plačani najkasneje v 30 dneh, potem ko je notar denar od kupnine s svojega računa nakazal na račun kluba. To je bilo 12. decembra lani. Že od začetka prodaje sem vztrajal, da je plačilo dolgov prioriteta in naredil sem vse, da bi bili dolgovi, ki so nastali v času mojega vodenja kluba, poplačani. Kaj se je v resnici zgodilo po nakazilu denarja z notarskega na račun kluba, ne vem. Po nakazilu nisem imel nobenega vpogleda v stanje na računu kluba. Še vedno verjamem, da je gospod Delius resen poslovnež, ki drži besedo in bodo dolgovi poravnani, zato pozivam upnike, naj bodo še malo potrpežljivi.«

Glede igralcev je Olimpija podobna železniški postaji. Po dosedanjih okrepitvah je očitno, da ne bo postala slovenska in ljubljanska, kar je bila želja navijačev, ampak hrvaška, saj iz južne sosede prihaja vseh šest novih igralcev. Že sredi jeseni se je v Ljubljano vrnil brezposelni branilec Goran Milović, v zimskem premoru so prišli rezervni vratar v hrvaškem prvoligašu Gorici Ivan Banić, vezisti Robert Muradžija (jeseni le 214 minut za Rijeko), Marin Pilj (jeseni skromnih 615 minut za Osijek) in Mario Kvesić (po enem letu v Južni Koreji se je vrnil v Ljubljano) ter napadalec iz švicarske druge lige Ivan Prtjan (jeseni devet golov na 18 tekmah za Schaffhausen). Vsem je skupno, da imajo sloves ptic selivk in bo Ljubljana le vmesna postaja za oživljanje njihovih karier.