Proizvodnja v hidroelektrarnah je bila decembra za 41 odstotkov manjša, v termoelektrarnah za devet odstotkov manjša, v jedrski elektrarni pa je bila za šest odstotkov večja. Manjši proizvodnji električne energije v termoelektrarnah je sledila tudi manjša poraba goriv. Skupna poraba goriv je bila tako decembra na letni ravni za osem odstotkov manjša.

Statistiki so decembra zaznali porast oskrbe pri vseh energentih, razen pri črnem premogu in antracitu, drugih naftnih proizvodih in pri koksu. Oskrbe pri teh treh kategorijah so se v primerjavi s prejšnjim mesecem zmanjšale za 57 odstotkov, 29 odstotkov in 25 odstotkov.

Oskrba z ekstra lahkim kurilnim oljem je bila večja za 42 odstotkov, rjavim premogom in lignitom za 34 odstotkov, utekočinjenim naftnim plinom za 21 odstotkov, zemeljskim plinom za 18 odstotkov, petrolejskim gorivom za reaktivne motorje za 18 odstotkov in dizelskim gorivom za devet odstotkov.

V primerjavi z decembrom 2020 pa se je oskrba z ekstra lahkim kurilnim oljem povečala za 55 odstotkov, motornim bencinom za 49 odstotkov, dizelskim gorivom za 35 odstotkov, rjavim premogom in lignitom za devet odstotkov in zemeljskim plinom za sedem odstotkov.

Poraba električne energije se je medtem decembra povečala, tako glede na prejšnji mesec (za sedem odstotkov) kot tudi glede na december 2020 (za šest odstotkov).Slovenija je decembra uvozila 791 GWh, izvozila pa 688 GWh električne energije. V primerjavi z enakim obdobjem leto prej je bil uvoz za 43 odstotkov večji, izvoz pa za osem odstotkov odstotkov manjši.