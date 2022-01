Vstopili smo v tretji teden, odkar je število okužb močno dvignila nova različica koronavirusa omikron, ki je bolj nalezljiva od preteklih. V ponedeljek so ob 16.928 PCR-testih potrdili 12.772 novih primerov, kar predstavlja drugo najvišje število okužb.

Do zdaj smo največ okužb imeli preteklo soboto, ko je bilo potrjenih 14.164 okužb. Po modelu Janeza Žiberta, profesorja na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani in člana covid-19 sledilnika, smo vrh dosegli pretekli teden, ta teden pa bomo potrdili med 55 in 60 tisoč okužb.

Od sredine preteklega tedna PCR-teste na analizo pošiljajo tudi v Nemčijo, tako da nastaja zamik pri vnosu dnevnih okužb. Podatki v soboto, ko smo potrdili največ okužb, so vključevali tudi izvide testov, ki so jih v Nemčijo poslali v četrtek in petek.