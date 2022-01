Koga naj voli 30-letnica?

Oni dan sva se s prijateljico nasmejali do solz. Na plan sem namreč potegnila seznam kandidatov zavezništva Povežimo Slovenijo na prihodnjih volitvah, in ta je zares impresiven, še posebej, če imenom pritakneš starost: nekdanji minister Jakob Presečnik (73), župan Iga in Cerkelj na Gorenjskem Janez Cimperman (70), župan Franc Čebulj (70), pevec Oto Pestner (66), pisatelj Luj Šprohar (69), Janez Podobnik (63), Zdravko Počivavšek (64), morda pa tudi Pahorjev svetovalec Ernest Petrič (85). In ministrica Simona Kustec (45).