Geslo EPK Kaunas je Od začasnega do sodobnega, kar se nanaša na morda najslavnejše čase mesta. Kaunas je bil namreč po prvi svetovni vojni nekaj časa prestolnica Republike Litve. Sledili sta druga svetovna vojna in pozneje sovjetska okupacija in mesto si dolgo ni opomoglo. Še danes je Kaunas pogosto v senci litovske prestolnice Vilne. V središču programa EPK je trilogija Mit o Kaunasu, serija dogodkov, ki bodo potekali tri konce tedna. S trilogijo želijo ustvariti novo legendo, ki bo oblikovala identiteto mesta s 300.000 prebivalci.

Slovesnosti so trajale ves konec tedna, ko se je v mestu in okolici zvrstilo približno 100 dogodkov. Za vseh 40.000 brezplačnih vstopnic za otvoritveni dogodek, ki ga je v živo prenašala tudi litovska televizija, je bilo veliko povpraševanje.

Kentridge o svojem litovskem poreklu

Skupno bo sicer v sklopu EPK potekalo več kot 40 festivalov, 60 razstav ter več kot 250 dogodkov in koncertov s področja uprizoritvenih umetnosti. Med njimi so tudi samostojne razstave svetovno znanih umetnikov, kot so Kentridge, Yoko Ono in Marina Abramović, ter gledališka predstava Roberta Wilsona. Kentridge je posebej za otvoritveni konec tedna pripotoval v Kaunas in osebno odprl svojo razstavo z naslovom Tisto, česar se ne spominjamo. Na razstavi v Narodnem umetnostnem muzeju Mikalojusa Konstantinasa Čiurlionisa so predstavljena Kentridgeeva dela iz več desetletij njegove umetniške kariere. Na ogled so risbe, videoposnetki, grafike, skulpture in velike instalacije.

Umetnik, rojen leta 1955 v Johannesburgu, se na razstavi vrača k svojim koreninam – njegovi stari starši so bili litvanski Judje. V avli muzeja je ustvaril instalacijo, ki prikazuje staro judovsko pokopališče v Kaunasu in južnoafriško pokrajino. Razstava bo na ogled do 30. novembra.

V poslopju centralne banke pa je že na ogled tudi instalacija Yoko Ono: 100 lesenih krst, iz katerih rastejo drevesa.

Poleg Kaunasa naziv EPK 2022 nosita tudi Novi Sad v Srbiji in Esch-sur-Alzette v Luksemburgu. V Novem Sadu so EPK uradno odprli 13. januarja, v Esch-sur-Alzettu je otvoritvena slovesnost načrtovana 26. februarja. sta