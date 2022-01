»Nato bo še naprej sprejemal vse potrebne ukrepe za zaščito in obrambo vseh zaveznic, vključno z okrepitvijo vzhodnega dela zavezništva. Vedno se bomo odzvali na vsako poslabšanje našega varnostnega okolja,« je sporočil generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg.

Izpostavil je, da so v preteklih dneh »številne zaveznice objavile trenutne ali prihajajoče napotitve« sil. »Danska pošilja fregato v Baltsko morje in naj bi v Litvo napotila štiri bojna letala F-16 v podporo dolgoletni Natovi misiji nadzora zračnega prostora v regiji. Španija pošilja ladje, da se pridružijo Natovim mornariškim silam, in razmišlja o pošiljanju bojnih letal v Bolgarijo,« je na spletni strani zapisalo zavezništvo.

Francija je izrazila pripravljenost, da pošlje enote v Romunijo pod poveljstvom Nata. Nizozemska pa bo z aprilom v Bolgarijo poslala dve lovski letali F-35, da bi podprla Natove dejavnosti nadzora zračnega prostora v regiji. Na razpolago za Natove sile za hitro posredovanje (NRF) je ponudila tudi ladjo in kopenske enote. Tudi ZDA so »jasno povedale, da razmišljajo o povečanju svoje vojaške navzočnosti v vzhodnem delu zavezništva«.

Nato: Napad na eno zaveznico bo štel za napad na celotno zavezništvo

Nato je obrambno zavezništvo, so še poudarili v izjavi in pri tem spomnili, da je Nato kot odgovor na rusko nezakonito priključitev Krima leta 2014 povečal svojo navzočnost v vzhodnem delu zavezništva, vključno z napotitvijo štirih večnacionalnih bojnih skupin v Estonijo, Latvijo, Litvo in na Poljsko.

»Te enote, ki jih vodijo Združeno kraljestvo, Kanada, Nemčija in ZDA, so večnacionalne in bojno pripravljene. Njihova navzočnost jasno kaže, da se bo napad na eno zaveznico štel za napad na celotno zavezništvo,« so poudarili in pri tem opozorili, da »pred letom 2014 v vzhodnem delu zavezništva ni bilo Natovih sil«.

Napetosti med Rusijo in Zahodom so se v zadnjih mesecih okrepile zaradi ruskega kopičenja sil ob meji z Ukrajino, kar naj bi nakazovalo na morebitne ruske priprave na invazijo. Moskva to sicer vztrajno zavrača.