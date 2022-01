V spopadih in nasilju, ki trajajo od napada skrajnežev IS na zapor v kraju Al Hasake, je umrlo najmanj 123 ljudi, je danes sporočil sirski observatorij za človekove pravice s sedežem v Veliki Britaniji. Med ubitimi je 77 islamistov, 39 pripadnikov kurdskih varnostnih sil in sedem civilistov, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Sirske demokratične sile (SDF) pod vodstvom Kurdov, ki jih podpira koalicija na čelu z ZDA, skušajo prevzeti nadzor nad zaporom in »nevtralizirati borce IS, ki so razporejeni na okoliškem območju«. Ameriške sile v boju Kurdom pomagajo iz zraka, še navaja observatorij, ki se zanaša na mrežo virov na terenu.

Sile SDF so nameščene na območju okoli zapora, od koder izvajajo bojne operacije in prek zvočnikov pozivajo civiliste, naj zapustijo območje, je poročal dopisnik AFP. Borci IS »vstopajo v domove in ubijajo ljudi«, je povedal eden od civilistov.

Več kot sto pripadnikov IS je v četrtek zvečer izvedlo napad na zapor Gvajran, v katerem je po podatkih observatorija zaprtih približno 3500 domnevnih članov te džihadistične skupine, vključno z nekaterimi njenimi voditelji. IS je v izjavi, ki jo je objavila njena tiskovna agencija Amak, sporočila, da je bil napad na zapor namenjen »osvoboditvi zapornikov«.

Napad na zapor velja za enega najhujših napadov IS v Siriji, odkar je bil njen »kalifat« pred skoraj tremi leti razglašen za poraženega. Kurdske varnostne sile so po navedbah observatorija uspele ujeti okoli 130 pobeglih zapornikov, še vedno pa na prostosti ostaja na ducate pobeglih skrajnežev IS.