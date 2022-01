Dizajn ure galaxy watch 4 je minimalističen in večinoma posrečen, ura pa je pretežno nevpadljiva. Kdor želi funkcionalnost, ki gre z roko v roki z ličnim, a umirjenim dizajnom, je z galaxy watch 4 torej na pravi sledi. Nam je všeč. Stane pa okoli 255 evrov.

Ohišje ure je iz aluminija, originalni pašček pa iz gume. Glede slednjega smo bili sprva skeptični, a ura zelo prijetno sedi na dlani. Pašček je mogoče tudi zamenjati. Nekaj jih ponuja tudi Samsung. Ura ima ploski OLED-zaslon. Ta ima na naši testni 44-milimetrski uri diagonalo 3,6 centimetra. Pri tem gre izpostaviti kar zajetno črno obrobo okoli zaslona. Dimenzije pomenijo, da bo ura zanimiva predvsem za uporabnike, ki nimajo težav z vidom. Zaslon res ni velik, napisi na njem pa so še manjši. Tudi uporabniki z velikimi prsti bi utegnili imeti nekaj težav pri posameznih opravilih. Osnovni dizajnu ure zaključujeta še dva gumba na desni strani. Zgornji uporabnika vrne na začetni zaslon in ob dolgem pritisku zažene Samsungovega asistenta bixbyja. Spodnji pa uporabnika vrača na prejšnji meni. Osebno bi raje videli, da bi bil eden od gumbov krona oziroma kolešček, kar bi omogočalo natančnejše premikanje po menijih, spreminjanje glasnosti, minute in ure budilke in podobne fine naloge.

Telefoniranje in odzivanje na sporočila Navigacija po uri poteka s pomočjo podrsavanja po zaslonu. Najosnovnejši način je podrsavanje levo ali desno med posameznimi ploščicami. Isto lahko počnemo tudi s premikanjem prsta po obrobi ure. Je nekoliko hitrejše od podrsavanja čez vse ploščice, a bi bilo, kot rečeno, vrtenje koleščka natančnejše. Če podrsamo navzgor, pa odpremo meni z aplikacijami. Glavna prednost ure galaxy watch 4 je dober nabor storilnosti. Zelo nas je navdušila aplikacija za Googlove zemljevide, ki omogoča iskanje in navigiranje po zemljevidih na sami uri. Nič več ne bo treba gledati na mobilnik, kam je treba zaviti. Zemljevid vaše okolice bo preprosto izrisan na zaslonu ure. Všeč nam je tudi možnost prenašanja fotografij z mobilnika na uro. Pohvalna je tudi zmožnost odzivanja na prejeta sporočila. Ob pripravljenih odgovorih v slovenščini je na voljo še vpisovanje odzivov z risanjem črk na zaslon in tipkanjem na virtualno tipkovnico. Žal je ta zaradi majhnosti zaslona v slogu tipkovnic na starih mobilnikih. Saj veste. En pritisk za A, dva za B in tako dalje. Tretja možnost je še samodejno prepisovanje uporabnikovega govora, a slovenščine ni med podprtimi jeziki. Seveda je z uro mogoče tudi telefonirati, ko je povezana z mobilnikom. Glasnost zvočnika je solidna, prav tako kakovost mikrofona.

Preveč aplikacij in omejitve za konkurenčne androide Uporabniki Samsungovih telefonov lahko z uro na daljavo sprožijo sprožilec mobilnikovega fotoaparata. Hkrati bodo lahko v živo (oziroma z minimalno časovno zamudo) na uri videli večji del kadra, ki ga bo ujela kamera. Idealno za skupinske fotografije, brez potrebe po stegnjenih rokah sebkov in ugibanja, ali so vsi lepo v kadru. Kdor nima Samsungovega mobilnika, te funkcije ne bo imel. Ne glede na znamko androidnega telefona pa je na voljo uravnavanje glasnosti glasbe in premikanje med pesmimi. Uporabniki spotifyja imajo na voljo tudi aplikacijo za uro, ki omogoča izbor pesmi brez seganja po mobilniku. Med funkcije, ki jih ura ne omogoča uporabnikom drugih androidnih mobilnikov, sodi še beleženje krvnega tlaka in EKG. Slabost je tudi razpršenost funkcij po več aplikacijah. Galaxy wear skrbi za povezavo mobinika in ure. Samsung Health hrani podatke o korakih in aktivnosti, srčnem utripu, kakovosti spanja, stresu in količini kisika v krvi. Health Monitor, ki je na voljo zgolj na Samsungovih mobilnikih, pa za omenjeno spremljanje krvnega tlaka in EKG. Zmešnjava torej.