Pogovoriti se moramo o predsedniku

B orut Pahor je fejst možakar. Vedno urejen, s filmskim nasmehom, galanten in predan raznim športom, ki pomagajo duhu in telesu, da ostane mladosten. Ves čas prisotna dvojna želja. Da bi ugajal vsem in da se ne bi nikoli postaral. Zraven pa lahko igra razne vloge. Tudi smetarja. Njegova zadnja vloga pa traja že skoraj osem let. Igra predsednika. Ne predsednika recimo balinarskega društva Korte nad Izolo, temveč predsednika Slovenije.