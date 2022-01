Petindvajsetletni in 189 centimetrov visoki hrvaški napadalec se je v slovensko prestolnico preselil iz Švice, kjer je v zadnjem letu in pol nosil dres kluba Schaffhausen. V dresu slednjega je odigral 56 tekem, na katerih se je med strelce vpisal 25-krat. Prispeval je tudi sedem podaj.

V prvem delu sezone 2021/22 je na 18 ligaških tekmah v polno meril devetkrat, kar ga ta hip uvršča na drugo mesto lestvice najboljših strelcev švicarske drugoligaške konkurence.

V prejšnji sezoni, v kateri je igral pod vodstvom zdajšnjega švicarskega selektorja Murata Yakina, je končal kot tretji najboljši strelec druge švicarske lige, potem ko je zabil 14 golov.

Prtajin, ki je v preteklosti igral tudi za hrvaško mladinsko reprezentanco, je kariero začel pri Primorcu iz Biograda in jo nadaljeval pri zadrskem klubu Arbanasi. Po koncu osnovne šole in selitvi v Zagreb je tam igral za NK Trešnjevka in NK Zagreb, leta 2014 pa je postal novi član italijanskega prvoligaša Udineseja.

V Vidmu je nastopal za mladinsko ekipo, za katero je na 49 tekmah dosegel 22 golov. Po vrnitvi nazaj domov je igral tudi za Hajduk in Dugopolje, pred odhodom v Švico se je mudil še na Nizozemskem pri klubu Roda JC Kerkrade, so zapisali pri Olimpiji.