»Pričakovanja niso visoka, le da se borimo in damo vse od sebe, kar v tem trenutku lahko,« je pred tekmo evropskega pokala z Gran Canario povedal trener Cedevite Olimpije Jurica Golemac, ki je dobro vedel, kaj govori. Po premoru zaradi številnih okužb s koronavirusom v moštvu so Ljubljančani proti Špancem, ki so resda imeli podobne težave, a se na delo vrnili nekaj dni prej in odigrali tudi že tekmo državnega prvenstva, delovali povsem anemično in brez energije. Za takšno predstavo tokrat dejansko imajo izgovor, ki pa ga ne bodo smeli uporabljati v nedogled. Sezona gre dalje, naslednje preizkušnje pa bodo enako težke, če ne celo težje. V ponedeljek namreč zmaje čaka Crvena zvezda, pa nato v sredo gostovanje pri Bourgu in nato še pri Budućnosti.

Da košarkarjem Cedevite Olimpije primanjkuje pravega občutka za žogo, je bilo v sredinem večeru v Stožicah nemudoma opazno. Meti za tri točke so leteli na vse strani, nekateri niso prišli niti do obroča. Težave so imeli tudi pri prostih metih, polaganjih, skratka v vseh pogledih. V takšni izdaji niso bili dorasli nasprotniku, kot je Gran Canaria, ki je podobno na svoji koži občutila na prvi tekmi po vrnitvi na parket. V španskem prvenstvu je namreč s kar 19 točkami razlike klonila na gostovanju pri Manresi. Občutek se je košarkarjem Gran Canarie nato hitro povrnil, kar v primeru Olimpije upa tudi Jurica Golemac. »Moramo improvizirati in predvsem dobro trenirati. Pred tekmo s Crveno zvezdo imamo štiri dni časa. Z nasprotnikom se ne smemo obremenjevati, temveč zgolj trdo delati. Če ne bomo dobro trenirali, ne bomo mogli dobro igrati. Pred Gran Canario smo sicer opravili dva treninga, a sta bila katastrofalna. Pričakoval sem boljšo energijo in svežino, a ko na tekmo prideš praktično iz postelje, to pusti posledice,« pravi Golemac, ki veliko stavi na novinca v moštvu Zorana Dragića. »Zoran je izkušen igralec, ki točno ve, kako reagirati v vsakem trenutku. Je dodana vrednost v vseh pogledih – obrambi, napadu in tudi slačilnici.«

Da je bila tekma proti Gran Canarii za košarkarje Olimpije resnično težka preizkušnja po vseh dogodkih, je priznal tudi Kanadčan Melvin Ejim. »Polovica ekipe je bila v karanteni, polovica je trenirala po prilagojenem programu. Težko se je sestaviti, ko nato takoj igraš tekmo in nisi skupaj vadil skoraj dva tedna. Vsi se zavedamo, da po takšnem obdobju pride nekajdnevno uvajanje. Upam le, da bo čim krajše,« je pojasnil Melvin Ejim in dodal, da bodo morali s soigralci že proti Crveni zvezdi nastopiti precej bolje.