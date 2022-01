Prikazali bodo produkcije iz 15 držav, 17 filmov bo na festivalu doživelo svetovno premiero. Sedem filmov, ki se bodo potegovali za nagrade, so posnele režiserke, med njimi je prvič zastopana filmska ustvarjalka iz jugovzhodne Azije Kamile Andini iz Indonezije.

Za vodstveno dvojico Mariette Rissenbeek in Carla Chatriana bo to tretji Berlinale, tekmovalni program pa sta v sredo predstavila prek videopovezave. Filmi imajo pogosto ljubezenske zgodbe, je pojasnil Chatrian. Ne govorijo pa le o strastni ljubezni, ampak tudi o družinski ljubezni ali ljubezensko-sovražnih odnosih.

V konkurenci so na primer ameriška produkcija Call Jane Phyllis Nagy z Elizabeth Banks in Sigourney Weaver, novi film Claire Denis Both Sides of the Blade z Juliette Binoche in drama Mikhaela Hersa The Passengers of the Night z igralko Charlotte Gainsbourg. Znano pa je že, da bo otvoritveni film, ki se bo prav tako potegoval za nagrade, Peter von Kant francoskega režiserja Francoisa Ozona.

V igri za zlatega medveda so med drugimi še novi film režiserja Andreasa Dresna Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush, ki pripoveduje o tem, kako se mati zapornika iz Guantanama bori za njegovo izpustitev, film nemške režiserke Nicolette Krebitz A E I O U – A Quick Alphabet of Love in nova produkcija Avstrijca Ulricha Seidla, ki bo z Riminijem prikazal italijansko počitniško regijo pozimi. Italijanski režiser Paolo Taviani pa bo predstavil film Leonora addio.

Katere filmske ekipe bodo na koncu prispele v nemško prestolnico, še ni odločeno. Kot pravi Chatrian, so bili pozitivni odzivi iz vseh ekip. »Kaj bo čez tri tedne, pa ne veste ne vi ne jaz,« je povedal.

Festival je predviden od 10. do 20. februarja, poleg tekmovalnih filmov pa nameravajo prikazati še druga filmska dela, na primer dokumentarec o glasbeniku Nicku Cavu in produkcijo Good Luck to You, Leo Grande z igralko Emmo Thompson. sta