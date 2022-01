Na novinarski konferenci pred mestno hišo so poudarili, da je »izguba tega skvota posameznicam in posameznikom ter skupinam pomenila izgubo domovanja, prostora za ustvarjanje in delovanje, širše pa izgubo pomembnega stičišča za samoorganiziranje ljudi, razvijanje antiavtoritarne kritične misli in solidarnostne podpore«. Avtonomna tovarna Rog je v Ljubljani po njihovih besedah predstavljala »enega zadnjih branikov tiste kulture življenja, ki ni, ne more in tudi noče biti tržno blago«.

Po njihovih navedbah so številni uporabniki v ruševinah izgubili vse, tudi sleherno zaupanje, po letu dni pa se še vedno ni zgodilo nič, »kar bi jim lahko povrnilo zaupanje v mestno politiko«. Njihove stvari so še vedno pogrešane, prostora za delovanje in bivanje, ki bi lahko vsaj do neke mere nadomestil izgubljeno, pa je čedalje manj. »Mesto postaja vse bolj zaprto kot javni prostor, nadzorovano in očiščeno kakršnih koli 'anomalij', zato se mnogi počutimo, kot da ne spadamo več vanj,« so poudarili.

Pozno popoldan pa je bil v parku Tabor še shod Proti socialnemu čiščenju mesta. Kot so zapisali na facebooku, se javni prostor še naprej privatizira in krči, mesto se prilagaja turizmu in drugim poslom, meščane, še posebej tiste manj premožne, pa se potiska na obrobje mesta in na samo družbeno dno.

Aktivnostim ob obletnici se pridružuje tudi Aktiv delavk in delavcev v kulturi. Manifestacija proti socialnemu čiščenju v parku Tabor je bila po njihovih navedba »politična akcija, predstavila pa je tudi, kako skupnostno zapolniti javni prostor in tako jasno izraziti, da mesto pripada ljudem, ne pa interesom kapitala«.