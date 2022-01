Koža – mesena, intimna, zasebna, čuječa

V prvem preddverju Cankarjevega doma so sinoči odprli mednarodno fotografsko razstavo z naslovom Koža/Skin, ki so jo pripravili v sodelovanju z zavodom Membrana. Fotografije šestih izbranih umetnikov razkrivajo različne fotografske prakse, ki se dotikajo kože, pa naj bo to nežno ali grobo, med želenim in zahtevanim, med resničnim in ustvarjenim.