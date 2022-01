Pred kratkim so predstavili posodobitev vlaka z enajstimi vagoni, ki se poklanja obdobju »la dolce vita« v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, ki zaradi udobja v notranjosti bolj spominja na butični hotel kot na železniški vagon. Vozni park Orient Express La Dolce Vita naj bi sestavljalo šest vlakov, od katerih bo imel vsak dvanajst kabin »deluxe«, osemnajst apartmajev, »Honour Suite« in vagon z restavracijo, ki ponuja, kot so zapisali lastniki, »izkušnjo obedovanja kot v restavraciji s petimi zvezdicami, vključno z nagrajenimi italijanskimi vini in ekskluzivno visoko kulinariko«.

Vsak od vlakov bo potoval po štirinajstih regijah in 131 mestih po Italiji. Prav tako bo goste zapeljal iz Rima v Pariz, vse do Carigrada in hrvaškega pristanišča Split. Potovanja bodo trajala od enega do največ treh dni. Prve potnike bo luksuzni vlak začel sprejemati leta 2023.

Storitev s petimi zvezdicami Okvirno zastavljene poti naj bi pokrivale okoli 16.000 kilometrov železniških prog od severa proti jugu, vključno s potjo od Benetk do Trsta, ob dalmatinski obali do Splita, po toskanskih gričih in Siciliji. Tisti, ki se bodo ustavili v Rimu, bodo lahko prenočili v prvem hotelu Orient Express, Minerva, ki je v baročni palači iz 17. stoletja na Piazza di Minerva in bo leta 2024 po temeljiti obnovi ponovno odprl svoja vrata. Skupni projekt Trenitalie, ki je del italijanskega državnega železniškega podjetja Ferrovie dello Stato, in Arsenale S.p.A., specializiranega za luksuzno gostoljubje, je izkušnja, ki se predstavlja kot okolju prijazen način za doživetje lepot Italije. »Potovanje z vlakom predstavlja bolj zeleno izbiro prevoza, ki izboljšuje potovanja v velika mesta pa tudi na majhne in srednje velike lokacije s privlačnimi kulturnimi znamenitostmi in pokrajino,« je za portal CNN povedal Luigi Corradi, izvršni direktor in generalni direktor Trenitalie, in dodal: »Vlak La Dolce Vita bo pospešil luksuzni železniški turizem in pritegnil številne potnike kot varen in ekološko trajnosten način gibanja, ki varuje okolje in jim omogoča, da ponovno odkrijejo najbolj fascinantne kraje v naši regiji.«