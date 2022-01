Nekaj po sedmi uri zvečer se je sredi Celja pretepalo več oseb. 31-letni državljan Kosova z začasnim prebivališčem v Sloveniji je napadel in z ostrim predmetom hudo poškodoval 28-letnika s Kosova, so potrdili v PU Celje. Poškodovanega so odpeljali v celjsko bolnišnico, kjer je ostal na zdravljenju. Njegovo življenje sicer ni ogroženo.

Osumljenca so policisti zaradi suma poskusa uboja pridržali, ozadje prepira in pretepa pa tudi motiv za napad pa še preiskujejo.