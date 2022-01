Neuspešne lanske kvalifikacije za evropsko prvenstvo so pomenile slovo Alessandra Chiappinija, ki je slovenske odbojkarice vodil štiri leta. V srebrni evropski ligi je ekipo začasno prevzel njegov pomočnik Gregor Rozman, že nekaj časa pa se je govorilo, da je Metod Ropret, predsednik OZS, v pogovorih z enim od slovitih odbojkarskih imen. In Marco Bonitta, ki bo slovenske odbojkarice vodil najmanj prihodnji dve leti, to zagotovo je. Izkušeni italijanski strokovnjak je na klopi Foppapedrettija iz Bergama konec minulega tisočletja, še na začetku svoje trenerske poti, med drugim dvakrat osvojil ligo prvakinj, z italijansko reprezentanco pa je bil leta 2002 svetovni prvak. Z Italijankami je bil tudi dvakrat evropski podprvak, vodil je tudi poljske odbojkarice.

»Dva razloga sta, da sem se odločil sprejeti ponudbo. Prvi je, da je zame delo z reprezentanco Slovenije velika motivacija, drugi pa, da sem, ko mi je predsednik Ropret predlagal sodelovanje, takoj začutil pozitiven odnos. V njegovih besedah sem zaznal strast, hkrati pa tudi jasno ambicijo, da bi se slovenska ženska reprezentanca čim bolj približala uspehom moške,« je na včerajšnji predstavitvi, ki je potekala preko spletne platforme, dejal Marco Bonitta, ki že pozna nekaj slovenskih odbojkaric.

»Poznam predvsem tiste, ki so igrale v italijanski ligi, o drugih sem se pozanimal in si tudi že pogledal posnetke. V njih vidim velik potencial, vendar bodo morale igralke še trdo delati in napredovati v fizičnem, psihološkem in taktičnem smislu. Letos nas čakata dve pomembni tekmovanji. Večjo težo bodo seveda imele avgustovske kvalifikacije za evropsko prvenstvo, vendar bo srebrna evropska liga dober pokazatelj tega, na čem bomo morali delati bolje in več,« je o kratkoročnih ciljih spregovoril novi selektor slovenske ženske reprezentance.

»Čeprav se je odbojka v letih, odkar sem trener, precej spremenila, je nekaj ostalo enako – medsebojno zaupanje in iskrenost. Da delamo tisto, kar smo rekli, da bomo delali. Da ko se skupaj odločimo, da bomo nekaj naredili, vsi skupaj to tudi naredimo. To je vselej prvi korak v moji trenerski filozofiji,« je Bonitta, ki se je pred kratkim razšel s poljsko moško ekipo AZS Olsztyn, razkril svojo filozofijo načina dela.

Brez selektorja pa so še naprej »srebrni« slovenski odbojkarji. Dozdajšnjemu, Gulianiju je lani pogodba potekla, znano pa je tudi, da ni več trener poljske Asseco Resovie. »Za zdaj v tej zadevi ni nič novega. Z Giulianijem smo še naprej na zvezi, vendar končnega dogovora še ni. Pred nami je zahteven postopek, ki ga bomo rešili če ne do konca tega meseca, pa do sredine naslednjega. Očitno se je glas, da smo brez selektorja, zelo razširil, saj dobivamo številne ponudbe,« je povedal Metod Ropret, ki ni skrival zadovoljstva nad uspehi v minulem letu.

»Ob srebrni članski kolajni je ekipa do 17 let postala evropski prvak, evropska prvaka sta tudi Rok Možič in Bračko, ki sta bila evropska prvaka do 20 let v odbojki na mivki. Uspešni smo bili tudi v organizaciji prestižnih dogodkov, kot je bila recimo gala prireditev evropske zveze, na kateri je bil tudi žreb lige prvakov. To samo kaže na to, da je položaj slovenske odbojke popolnoma drugačen, kot je bil. Pred desetletjem nismo bili kakšen pomemben igralec na svetovni sceni, zdaj je vse drugače,« je končal Ropret.