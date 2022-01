Kaj se je dogajalo na Downing Streetu 10 šestnajstega aprila lani, na predvečer pogreba kraljičinega moža, ki je bil zaradi tretjega zaprtja države zgolj skromno slovo od princa Filipa? Imeli so veliko zabavo, potem ko sta se dve zabavi po koncu delovnega dne združili v eno. Pili so, jedli in plesali. Ko je zmanjkalo alkohola, je eden od uslužbencev iz bližnje trgovine pripeljal poln kovček vina.

To sta najnovejši razkriti zabavi, ki ju zaradi covidnih ukrepov ne bi smelo biti. Jonathan Powell, ki je bil šef Blairovega osebja, pravi, da so imeli pod Johnsonom na Downing Streetu 10 med tremi covidnimi zaprtji države več zabav kot pod Blairom v vseh desetih letih. Z Downing Streeta 10 so v soboto v Buckinghamsko palačo poslali uradno opravičilo.

Po zadnjem štetju sta bili to že najmanj trinajsta in štirinajsta zabava od 23. marca 2020, ko je Johnson razglasil prvo karanteno, do aprila 2021, ko je bila v veljavi tretja. Po enem od navodil vlade bi morali Britanci, ki ne morejo delati od doma, »na delovnem mestu minimizirati sestanke in zbiranja in se izogibati nenujnemu druženju«. Johnson in njegova tretja žena Carrie sta bila na najmanj eni zabavi, za katero se je premier prejšnji teden opravičil, ne da bi priznal krivdo, saj je trdil, da je bil prepričan, da gre za delovni sestanek na vrtu, in da po tehnični strani ni kršila pravil, čeprav je njegov glavni tajnik v elektronskem pismu vabil na skupno pitje na vrtu, končal pa z besedami: pijačo prinesite s seboj.

V tretje gre rado?

Preiskavi njegovih zastonjkarskih počitnic in drage prenove premierskega stanovanja sta ga sicer kritizirali, a oprali krivde. V tretje gre rado? V tem primeru zelo malo verjetno, čeprav je po javnem opravičilu v zakulisju krivil vse razen sebe. Da bi se rešil, načrtuje čistko med uslužbenci Downing Streeta 10, »noč grešnih kozlov« (po noči dolgih nožev, kot so rekli pokolu med nacističnimi veljaki leta 1934, s katerim se je Hitler utrdil na oblasti). Načrtoval naj bi odstavitev glavnega tajnika, šefa osebja in njegovega namestnika in drugih. Načrtoval naj bi tudi vrsto populističnih ukrepov.

Konservativni poslanci načrtujejo njegovo odstavitev. Že 35 jih je pisno zahtevalo glasovanje o nezaupnici oziroma imenovanju novega voditelja stranke. Potrebnih je 57 pisem s to vsebino. Veliko več naj bi se jih že odločilo o šefovi usodi, čakajo le še na izid preiskave zabav. Konservativni poslanci pravijo, da so jih ogorčeni volilci zasuli z jeznimi elektronskimi pismi, v katerih zahtevajo Johnsonov odhod. Raziskave javnega mnenja kažejo, da je manj priljubljen, kot je bila njegova najbolj nepriljubljena predhodnica Theresa May, da dve tretjini vprašanih misli, da bi moral odstopiti, in da konservativci za opozicijskimi laburisti zaostajajo že deset odstotkov. Zdi se, da ima prav vodja laburistične vlade v senci Keir Starmer, ki ga je razglasil za človeka brez sramu, lažnivca in gostitelja pijanskih zabav: »Edino vprašanje je, ali ga bodo brcnili ven volilci ali njegova stranka ali pa bo naredil dostojno potezo in odstopil.«

Opozicija ga ne more zrušiti, ker imajo konservativci v parlamentu orjaško večino. Sam se bo najbrž oklepal oblasti do zadnjega. Najverjetneje ga bodo odstranili veljaki v njegovi stranki, ki si najbrž ne upajo tvegati brce ogorčenih volilcev, čeprav sta do volitev še dobri dve leti. Prevladuje prepričanje, da je, kot bi rekli Angleži, »toast«, pečen. Da so mu premierski dnevi šteti.