Po navedbah policije so prijeli Moldavca, ki ga sumijo tihotapljenja ljudi. Dvanajst beguncev, ki so jih pri tem ujeli, je bilo nepoškodovanih in so zaprosili..

Obrambno ministrstvo je sporočilo, da je dostavno vozilo na območju Eberaua danes prebilo kontrolo na mejnem prehodu. Tiskovni predstavnik policije Helmut Marban je za APA potrdil incident in pojasnil, da so vozilo z madžarskimi registrskimi tablicami ustavili na polju.

Iz vozila so skočili prebežniki in eden od tihotapcev, ki je stekel v smeri Madžarske in pri tem streljal na vojake. Ti v incidentu niso bili poškodovani. Moški je še na begu, policija pa je v zvezi z njim uvedla preiskavo, je še povedal Marban.

V zvezi z narodnostjo ujetih prebežnikov predstavnik policije za zdaj ni mogel postreči s podatki. Prijeti domnevni tihotapec izvira iz Moldavije, glede pobeglega tihotapca pa za zdaj ni podatkov..