City storil nov korak do naslova, United zmago zapravil v zadnjih minutah

Nogometaši Cityja so storili nov velik korak k ubranitvi naslova angleškega prvaka. Na derbiju 22. kroga so na domačem igrišču z 1:0 premagali drugouvrščeni Chelsea. Razlika je po novem 13 točk. Za City je bila to že trinajsta zaporedna prvenstvena zmaga, na drugi strani pa je Chelsea na zadnjih šestih tekmah zmagal le enkrat.