Lamparter je bil že po skokih na tretjem mestu, v teku na 10 km pa je nato v samem zaključku ugnal drugouvrščenega Estonca Kristjana Ilvesa ter tretjega Japonca Ryoto Yamamota.

To so bile devete stopničke za Lamparterja ter druga zmaga v svetovnem pokalu. Dvajsetletni Avstrijec je že pretekli teden v italijanskem Val di Fiemmeju enkrat slavil in bil enkrat drugi ob odsotnosti Riiberja zaradi težav s hrbtom.

Norvežan kljub temu, da je izpustil že četrto tekmo v sezoni, ostaja v vodstvu skupnega seštevka. Z Lamparterjem sta zbrala po 700 točk.

Slovenca danes nista prišla do točk, saj sta bila že po skakalnem delu precej v ozadju, da bi v teku konkurirala za uvrstitev med 30 najboljših. Vrhovnik je tekaško preizkušnjo na 10 km sklenil na 35. mestu (+3:56,5), Gašper Brecl pa je bil 40. (+4:34,7).

Pred olimpijskimi igrami se bodo nordijski kombinatorci merili le še v Seefeldu med 28. in 30. januarjem.