Pogled v prihodnost

V šolah po vsej Sloveniji narašča število okužb in karanten. Po podatkih projekta Covid-19 sledilnik se število oddelkov, ki so jih napotili domov, vsak dan poveča za nekaj sto. Takšne razmere imajo tudi širše učinke. Poleg učencev in dijakov so ohromljeni zaposleni na šolah, saj morajo delo v razredih kombinirati z delom na daljavo. »Na šoli imamo zelo različne kombinacije: učitelj v šoli in vsi dijaki doma, učitelj doma, vsi dijaki v šoli… Nekatere rešitve pa so tudi mešane, denimo, da je del dijakov v šoli, del doma, učitelj pa je v šoli ali pa poučuje od doma. Situacija je res pestra,« nam je sporočila ravnateljica Gimnazije Jurija Vege Idrija Karmen Vidmar.