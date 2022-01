Veter je preprečil izvedbo včerajšnjega programa v Zakopanah na Poljskem, kjer se je ustavila karavana svetovnega pokala v smučarskih skokih. Trening so začeli, a ga je nenehno prekinjal vedno močnejši veter. Potem ko je v 80 minutah skočilo 47 od 70 skakalcev iz 18 držav, so trening končno le prekinili in odpovedali tudi kvalifikacije. Po pravilih morajo skakalci pred tekmo izvesti vsaj en skok za trening. Po novem programu bo uradni trening z dvema serijama danes ob 13.30, nato pa ob 16. uri ekipna tekma z devetimi reprezentancami. Jutri ob 14.30 bodo namesto poskusne serije kvalifikacije za tekmo posameznikov, ki se bo začela ob 16. uri.

Štirje Slovenci brez skoka

Ob prekinitvi je imel najboljši dosežek serije Peter Prevc s skokom 131 metrov, a je bil med tistimi, ki so imeli največjo pomoč vzgonskega vetra, saj je bil odbitek kar 12,4 točke. Za njim so se zvrstili Švicarja Gregor Deschwanden (126,5, odbitek 4,5 točke) in Simon Ammann (132 m, 6,2), Nemec Severin Freund (132,5 m, 7,5) in Žiga Jelar (130 m, 4,2). Lovro Kos, Timi Zajc, Cene Prevc in Anže Lanišek so bili med 23 tekmovalci, ki niso skočili.

V težavah so gostitelji Poljaki, ki bodo nastopili v oslabljeni zasedbi. Prvi zvezdnik Kamil Stoch si je poškodoval gleženj, Dawid Kubacki je bil pozitiven na testiranju na koronavirus. 34-letni Stoch je zaradi slabe forme že po izpadu v kvalifikacijah v Innsbrucku predčasno končal novoletno turnejo. V tekmovalno areno se je nameraval vrniti v Zakopanah, a mu je načrte prekrižala poškodba levega gležnja med ogrevanjem za trening. »Pričakoval sem, da bodo Zakopane prelomnica v mojih skokih. Ko so se začele stvari postavljati na pravo mesto, se je zgodilo nekaj, kar me je vrglo iz ritma,« je povedal Kamil Stoch, trikratni olimpijski prvak, ki je zatrdil, da ne bo hitel z vrnitvijo v zaletno smučino na račun zdravja. Po Zakopanah bodo pred olimpijskimi igrami v Pekingu le še tekme svetovnega pokala v Titisee-Neustadtu in Willingenu v Nemčiji.