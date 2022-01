Ivan Andres Arnšek, baritonist, solist SNG Opera in balet Ljubljana: Umetnik je kot sveča, ki razsvetljuje in izgoreva

Prišel, odpel in ostal. Tako bi lahko strnili pot baritonista Ivana Andresa Arnška, danes solista v SNG Opera in balet Ljubljana. Iz rodne Argentine je odšel na daljše potovanje, med drugim obiskal domovino svojih staršev Slovenijo, spoznal bodočo ženo, nato pa leta 2000 uspešno opravil avdicijo za ljubljansko Opero. Tam je poustvaril vrsto nosilnih vlog, denimo Germonta v La traviati, Marcela v La bohème, Figara v Seviljskem brivcu, Grudna v operi Ljubezen kapital, Tomaža v Bratih. V četrtek se obeta nova operna premiera, Donizettijev Ljubezenski napoj, kjer bo pel Belcoreja. Nastopa sicer tudi kot koncertni pevec in izvajalec argentinskega tanga.