Kitajsko podjetje Honor, ki se je predlansko jesen ločilo od Huaweija, je ta teden uradno predstavilo svoj prvi mobilnik s pregibnim zaslonom honor magic V. Predstavljeni pregibnik sodi med narave, ki se lahko spreminjajo iz običajnega (čeprav debelejšega) pametnega telefona v manjšo tablico.

Zunanji zaslon pregibnika ima diagonalo 16,38 centimetra (6,45 palca) in razmerje stranic 21,3:9. Zaslon je OLED in omogoča do 120-herčno (Hz) osveževanje slike, ima ločljivost 2560x1080 oziroma gostoto 431 pik na palec (ppi). Zelo pomemben podatek je predvsem večja širina zunanjega zaslona. Iz naših izkušenj uporabnik na pregibnikih večinoma uporablja predvsem tega, saj med hojo in ko imamo polne roke, težje razpiramo napravo. Prav tako se zunanjega zaslona raje držimo med hitrimi opravili. Notranjega uporabljamo predvsem takrat, ko imamo čas in lahko res cenimo večjo diagonalo. Dodatna širina zunanjega zaslona zato zna izboljšati uporabniško izkušnjo. Samsungov galaxy z fold 3 ima denimo zunanji zaslon z razmerjem stranic 25:9, zaradi česar je izkušnja, predvsem med pisanjem sms-sporočil, nekoliko utesnjena.

So pa pri Honorju navdušili z napovedjo, da njihov pregibni zaslon nima opazne gube oziroma vdolbine na mestu pregiba. Pravijo, da je to posledica inovativnega tečaja, ki zaslona ne prepogne v celoti, temveč ga po sredini usloči v obliko kapljice. Poleg neopaznega pregiba to pomeni tudi popolno zlaganje obeh stranic zloženega zaslona. Podobno tehnologijo tečaja smo videli tudi pri nedavno predstavljenem Oppovem pregibniku find N. Bi pa obljube o odsotnosti gube vzdolž pregiba vseeno raje preverili tudi sami na testu. Po doslej videnih posnetkih vdolbina le ni povsem izginila. Je pa treba dodati, da vdolbina na pregibnikih tako in tako ni pretirano moteča in že na dosedanjih modelih med gledanjem videovsebin večinoma ni bila opazna.

Notranji zaslon ima diagonalo 20 centimetrov (7,9 palca) in frekvenco osveževanja zaslona do 90 hercev. Tudi ta zaslon je OLED, njegova ločljivost pa je 2272x1984 oziroma 381 ppi. Odločitev, da za zaslon z nižjo frekvenco osveževanja izberejo prav notranjega, je zanimiva, težko pa jo je utemeljiti s prednostmi za uporabniško izkušnjo. Prej bi rekli, da gre za nižanje stroškov izdelave naprave in iztiskanje nekaj več avtonomije iz baterije. Višjo frekvenco osveževanja bi raje videli pri notranjem zaslonu, na katerem gledamo videe ali igramo videoigre, medtem ko je frekvenca osveževanja slike na zunanjem zaslonu drugotnega pomena. Za branje ali pisanje sms-sporočil, javljanje na telefon in podobna opravila bi lahko bila frekvenca tudi 60-herčna.

Trojna 50-MP hrbtna kamera

Področje, na katerem so pregibniki doslej zaostajali za drugimi premijskimi mobilniki, je fotografija. Honor (vsaj na papirju) tu ni skoparil. Na hrbtni strani mobilnika najdemo trojno kamero, ki jo sestavljajo glavna širokokotna kamera, ultraširokokotna kamera in kamera s povečanim spektrom. Vse tri kamere imajo ločljivost 50 milijonov pik (MP), a bomo v resnici fotografirali le s prvima dvema. Tretja kamera je namenjena pomoči pri fotografiranju. Poleg hrbtnih kamer ima mobilnik tudi dve 42-MP prednji. Po eno na zaslon. Notranja kamera medtem ni skrita pod zaslonom, temveč jasno opazna s klasično črno luknjo. Tudi to je škoda, saj se je Samsungova odločitev za skrito kamero izkazala za zelo posrečeno.

Pregibnik honor magic V poganja Qualcommov novi premijski procesor snapdragon 8 gen 1, ob tem pa ima še 12 GB delovnega spomina in 256 GB prostora za shranjevanje oziroma 512 GB prostora na dražjem modelu. Naprava premore še 4750 miliamperurno (mAh) baterijo in podpira 66-vatno (W) ekspresno polnjenje. To pomeni, da se baterija do polovice na polni v 15 minutah, zvrha pa se v okoli 40 minutah. Ker Honor ni več povezan s Huaweijem in posledično zanj ne veljajo ameriške blokade, ima neomejeno podporo in dostop do Googlovih storitev. Prav tako naprava podpira omrežja 5G.

Naprava prihaja v črni, titan srebrni in temno oranžni različici, na Kitajskem pa v prodajo stopi 18. januarja. Cena bo tam znašala okoli 1374 evrov (9999 juanov) za osnovno različico. Podatka, kdaj bo naprava prišla v prodajo tudi na evropskem trgu za zdaj ni. Glede na to, da Honor nima omejitev programske opreme, ki bi odvračala zahodne potrošnike, računamo, da bo do evropske prodaje prišlo.