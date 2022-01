V ranem jutru je skozi okno fotografiral svojo ženo, ki je kidala sneg z dovoza, in dodal, da ima po 12-urni nočni izmeni v bolnišnici, kjer je zaposlena, še vedno dovolj energije za kaj takega ter da naj bog blagoslovi njo in vse tiste, ki se v prvih frontnih linijah borijo proti covidu. Čeprav je Reyes svoji ženi pravzaprav hotel izreči pohvalo in priznanje, se je v naslednjih urah na družbenih omrežjih nanj usula ploha kritik in obtoževanj. Pa tudi obilo izrazov sočutja za ženo in kar nekaj nasvetov, naj se loči od moža, ki namesto tega, da bi sneg kidal sam ali ji vsaj pomagal, sedi v hiši na toplem in po svetu pošilja fotografije, na katerih se po 12-urnem nočnem šihtu muči njegova soproga. Nič ni pomagal zapis v tem istem čivku, da je že čas, da ji pripravi zajtrk, situacijo pa je še poslabšal njegov tvit pred tem, v katerem je čivknil, da je še vedno v postelji, ker je večer prej tako pozno igral tenis. Kot je poročala kanadska televizijska postaja CBC, Reyes odzivov na družbenih omrežjih ni hotel komentirati, sporočil je le, da svojo ženo ljubi in spoštuje. Kasneje se je Cynthia B. Reyes sama odzvala na Twitterju s čivkom, da je bilo edino, kar je v tistem trenutku hotela početi, prav kidanje snega. Na Facebooku je podrobneje razložila, da si je po 12-urnem dežurstvu, med katerim je ves čas nosila masko in zaščitno obleko, zaželela svežega zraka in nekaj telesne aktivnosti, da bi pozabila na vse, kar se dogaja v bolnišnici. Vsem ogorčenim je tudi sporočila, da se zaradi kidanja snega ne namerava ločiti od svojega moža.