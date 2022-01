Na zelo nepredvidljivem reliju so se motociklisti neprestano menjavali v vodstvu po številnih težavah in kaznih. Sunderland je v nedeljo v etapi izgubil celo 26 minut in padel na četrto mesto, v zadnjem tednu pa je nadoknadil zaostanek in v cilj v Džedi kot danes osmouvrščeni pripeljal s prednostjo 3:27 minute v skupnem seštevku pred Čilencem Pablom Quintanillo (Honda). Tretji Avstrijec Matthias Walkner (KTM) je zaostal 6:47 minute.

Sunderland je postal prvi zmagovalec z GasGasom v zgodovini tega tekmovanja ter je zdaj eden od petih motociklistov z dvema zmagama na reliju Dakar (2017), kar na večni lestvici zadošča za sedmo mesto. Na vrhu je Francoz Stephane Peterhansel, ki je slavil šestkrat. Nato je legendarni Francoz z vzdevkom gospod Dakar še osemkrat postal najboljši med avtomobilisti.

V današnji zadnji etapi ob Biše do Džede (516 km) s 164 km hitrostnih preizkušenj je sicer zmago slavil Quintanilla pred Avstralcem Tobyjem Priceom (KTM) in še enim Čilencem Josejem Ignaciom Cornejom Florimom (Honda).

Edini slovenski predstavnik Simon Marčič (Husqvarna) je danes na poti do Džede naletel na nekaj težav med drugim in tretjim merjenjem vmesnega časa, posledično pa je v cilj pripeljal kot 102. z zaostankom 1:05:47. V skupnem seštevku je tako zdrsnil za dve mesti in končal kot 54.

Celotno traso v Savdski Arabiji je zmogel v 50 urah, 40 minutah in 31 sekundah, s čimer je za zmagovalcem zaostal 11:54:01 ure. V kategoriji originals je to zadoščalo za osmo mesto. V 12 etapah je 39-letni slovenski motociklist zbral za 27 minut kazni.

Lansko preizkušnjo v Savdski Arabiji je Mariborčan končal na skupno 36. mestu ter petem v kategoriji originals, kar ostaja doslej najboljši dosežek za Štajerca.

Med avtomobilisti na vrhu ni bilo takšne gneče kot pri motociklistih. Al-Atijah si je že hitro privozil neulovljivo prednost, potem ko je njegov najbližji tekmec, devetkratni svetovni prvak v reliju naletel na okvaro menjalnika v tretji etapi. Tam je izgubil več kot pol ure, na koncu pa je kot drugouvrščeni v skupnem seštevku za Katarcem zaostal 27:46 minute. Tretji je bil domačin Jazid al-Raji (Toyota) z zaostankom 1:01:13 ure.

Al-Atijah, sicer tudi dobitnik bronaste olimpijske kolajne v strelstvu iz Londona 2012, je četrtič v karieri slavil na Dakarju, pred tem je bil najboljši še v letih 2011, 2015 in 2019, s štirimi zmagami pa se je na večni lestvici na drugem mestu izenačil s Fincem Arijem Vatanenom.

Reli Dakar sicer prirejajo od leta 1979, zadnje tri izdaje pa so organizirali v Savdski Arabiji.