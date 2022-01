Na nedeljsko zasledovalno preizkušnjo v svetovnem pokalu v Ruhpoldingu se je uvrstil le Jakov Fak, ki je na včerajšnjem sprintu ob enem kazenskem krogu z zaostankom 1:22,2 minuti osvojil 39. mesto. Zmagal je Francoz Quentin Fillon Maillet, ki je pokril vseh deset tarč in v svetovnem pokalu povečal svojo prednost pred rojakom Emilienom Jacquelinom, ki je bil šele 53. (+1:42,8).

Poleg Jacquelina, ki je moral v štiri kazenske kroge, je bil daleč od vrhunske uvrstitve tudi tretjeuvrščeni v skupnem seštevku svetovnega pokala, Šved Sebastian Samuelsson, ki je bil ob dveh zgrešenih strelih na koncu 18. (+1:01,9). Ob odsotnosti najboljših Norvežanov, ki so v svetovnem pokalu od četrtega do sedmega mesta, je bil Fillonu Mailletu v boju za prvo mesto najnevarnejši domačin Benedikt Doll, ki je prav tako ob brezhibnem streljanju osvojil drugo mesto. Za 29-letnim Francozom, ki je prišel do desete zmage v karieri, četrte letošnje, je dve leti starejši Nemec zaostal 7,2 sekunde. Na tretje mesto se je drugič v karieri z zaostankom 32,1 sekunde uvrstil Belorus Anton Smolski, ki je moral enkrat v kazenski krog.

»Fak je bil tekaško boljši kot v Oberhofu, pa vseeno je bilo to premalo, da bi posegel po vidnejši uvrstitvi. Dejstvo je, da po bolezni še ni čisto optimalen, v materialu tudi nismo v samem vrhu in potem se zaostanek nabere. Verjamem, da je Fak zadnjič dosegel dno in da bo zdaj šlo samo še navzgor,« je nastop najboljšega slovenskega biatlonca, ki je bil enkrat nenatančen le na prvem strelskem postanku, komentiral Janez Marič, glavni trener slovenske reprezentance. »Trenutni položaj, v katerem sem, ni ravno najboljši, ampak se trudim najbolj, kot se lahko. Sem prvi, ki bi rad videl, da se vse spremeni na boljše in da bi lahko tekmoval na ravni, za katero mislim, da sem jo sposoben,« je ob dveh osvojenih točkah za svetovni pokal dejal Jakov Fak.

Brez zasledovalne tekme je ostala preostala četverica. Najbližje ji je bil Alex Cisar na 66. mestu (+ 2:01,3/1), Miha Dovžan je bil 81. (2:21,1/3), Lovro Planko 87. (2:24,5/2) in Klemen Bauer 97. (2:53,1/5). »Ne znam si razložiti, od kod takšni tekaški zaostanki. Preprosto ni bila dobra tekma, na material pa se ne želim izgovarjati,« si slabih uvrstitev svojih izbrancev po tekmi ni znal razložiti Marič.

V Ruhpoldingu bo danes ob 14.30 na sporedu tekma ženskih štafet. Če bo počutje Kaje Zorč, ki je zaradi bolezni izpustila sredino sprintersko tekmo, dobro, bo na njej nastopila tudi slovenska reprezentanca. Ob Kaji Zorč se bodo za čim boljšo uvrstitev bojevale še Polona Klemenčič, Nika Vindišar in Kaja Marič.