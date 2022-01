Virusi se hitro množijo, in ker je virus sars-cov-2 RNK-virus, ki nima sistema za popravljanje napak, so mutacije pogostejše. Mutacije niso nič posebnega, saj močno mutira tudi virus gripe (vsako leto je drugačen) in zato je vsako leto potrebno drugačno cepivo, ki ni nujno vedno zadetek v polno. Drži ali ne?

Mutacija omikron je s svojo hitrostjo širjenja (z njo odvzame mesto agresivnejši obliki delta) in manjšo agresivnostjo nekaj, kar smo si lahko samo želeli. O tem je v svojem intervjuju govoril tudi imunolog dr. Alojz Ihan. Citiram: »Če pa se res izkaže, da je različica omikron zelo nalezljiva in hkrati manj patogena od delte, bi lahko izrinila delto in tako bi lahko dobili manj nevarno prekuževanje v primerjavi s trenutnim.« Okužilo se bo torej več ljudi, kar je pričakovano in hkrati zaradi prekuževanja celo zaželeno. Seveda pa ne bodo vsi okuženi zboleli in ne bodo potrebovali množične bolnišnične oskrbe. Tudi zboleli za gripo ne gredo vsi v bolnišnico, temveč le redki, pri katerih zaradi drugih dejavnikov ali zapleta pride do težav. Bolezen bodo lahko preboleli, ob ustreznem že registriranem zdravilu, doma. Drži ali ne?

Za covid že obstaja registrirano zdravilo, o katerem pa se popolnoma nič ne govori. To je seveda terapija samo za obolele. Raje se cepi vso populacijo zdravih, namesto da bi zdravili bolne. Z ekonomskega vidika pa je to seveda povsem razumljivo – zdravih je več kot bolnih. Drži ali ne?

Cepiva so, kot se je več kot jasno izkazalo, omejeno učinkovita izjemno kratek čas in bi morala biti znova in znova izdelana specifična skoraj za vsako novo mutacijo oziroma mi cepljeni vsake tri mesece do konca življenja. Drži ali ne?

In še nekaj. Cepiva morajo biti, kot vsa zdravila, pod strogim nadzorom kakovosti. Ali obstaja za vsaj eno pri nas doslej uvoženo serijo analitski certifikat, ki s pri nas opravljenim preverjanjem dokazuje kakovost pogojno odobrenega cepiva in morebitno neskladnost z dokumentacijo tega pogojno registriranega cepiva? So bile res vse serije kljub hitrosti dela neoporečne ali vsaj kakšna zavrnjena? Je takšna kontrola v vsem tem času sploh bila ali pa le prepisujemo lastnosti izdelka na osnovi analize in certifikata, ki si ga izda proizvajalec sebi sam in mu slepo verjamemo? Verjetno pa ni proizvajalca, ki bi zavrnil ali dal serijo svojega izdelka iz prometa, čeprav ne bi izpolnjeval vseh zahtevanih parametrov. Smo kontrolirali ali ne?

Ugotovitev WHO je bila, da bi bilo veliko bolj smotrno osnovno cepiti ljudi v vseh revnejših državah kot pa tretjič, četrtič, petič, šestič… cepiti v razvitih državah. Na tak način se namreč, po mnenju WHO, tako na teh necepljenih območjih vzdržuje odlično razmnoževalno področje za virus delta. Ta področja bodo prava »valilnica«, ki bo vzdrževala delto v popolni vitalnosti in bo na razpolago za okužbe, ki jih bodo turisti in potniki prinašali iz teh dežel. Drži ali ne?

In še: zakaj nujno cepljenje starejših od 50 let? To ni populacija, ki bi se še veliko družila, hodila v disko, na koncerte itd., iz tega razloga ima veliko manj stikov in tudi veliko manj možnosti za okužbo. Drži ali ne?

Zahvaljujem se za morebitne odgovore, ki bodo lahko razrešili kakšno dilemo in morda počasi le utrli pot zaupanju, ki si ga tako stroka kot politika zelo želita.

Mira Kofler, Škofja Loka