Preživete igre moških z majhnimi črnimi kovčki

Trideset let po razpustitvi Sovjetske zveze in dokončnem propadu Varšavskega pakta se zdi, da se hladna vojna med ZDA in Rusijo na evropskih tleh še ni končala. Čeprav se svetovni sili že dolgo ne opazujeta več skozi špranje berlinskega zidu in izmenjujeta vohunov na potsdamskem mostu, je hladnovojna mentaliteta očitno ostala stalnica v odnosih med Washingtonom in Moskvo. V času, ko je planet sedmo leto zapored postregel z najvišjimi temperaturami in tako še enkrat opomnil, kaj je resnični spopad tega stoletja, se moški z majhnimi črnimi kovčki, ki zadnjih sedemdeset let k sreči niso prinesli svetovnega armagedona, spet pogovarjajo o tem, kdo ima večje in zmogljivejše rakete, kdo je na meje pripeljal več vojakov in kdo se v svojih sferah vpliva ne bi smel kam širiti in posegati.