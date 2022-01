Najboljši slovenski atlet Kristjan Čeh je prejšnji teden uradno obelodanil, da bo odslej sodeloval z nekdanjim svetovnim prvakom Gerdom Kanterjem. Ptujskega metalca diska je v Estonijo popeljala ljubezen Anna Maria Orel, ki se sicer ukvarja z metom kladiva. Spomnimo, da je Kristjan Čeh lani zgolj dober mesec dni pred začetkom olimpijskih iger v Tokiu prekinil sodelovanje z dolgoletnim trenerjem Gorazdom Rajherjem. Med razlogi je bila tudi Čehova izbranka, ki jo je želel imeti na treningih ob sebi. Tedaj so padale ostre besede in očitki, izkupiček pa je bil, da je Kristjan Čeh olimpijski nastop končal na petem mestu ter zamudil veliko priložnost, da bi že ob debiju na največjem tekmovanju osvojil kolajno.

Slovenski rekorder v metu diska je na začetku koledarskega leta predstavil izjemno visoke tako kratkoročne kot dolgoročne cilje. Glavni kratkoročni je dober rezultat na svetovnem prvenstvu, dolgoročni pa svetovni rekord, ki je v lasti Jürgna Schulta, ta je 6. junija 1986 na mitingu v Neubrandenburgu disk vrgel 74,08 metra. Iz Talina se bo Kristjan Čeh februarja odpravil na priprave na kanarski otok Tenerife, kjer bo preživel tri tedne, prvo tekmovanje pestre sezone pa ga čaka marca, ko bo na Portugalskem potekal evropski pokal v metih. Glavna cilja sezone sta svetovno in evropsko prvenstvo na prostem.

»Pred nami je zanimiva sezona. Formo tempiramo za svetovno prvenstvo v ZDA, a so tu še evropsko prvenstvo, evropski pokal v metih pa mediteranske igre ter mitingi diamantne lige,« je v pogovoru za Atletsko zvezo Slovenije dejal Kristjan Čeh, ki z letošnjo sezono zapušča kategorijo mlajših članov, v kateri je osvojil praktično vse: »Dvakrat sem postal evropski prvak, postavil sem rekord evropskih prvenstev in evropski rekord do 23 let. Mislim, da sem dosegel vse, kar sem lahko, zdaj pa upam, da bo podobno tudi v članski kategoriji.«

Ptujski orjak je že zdaj dokazal, da je med najboljšimi na svetu. Na krstnem olimpijskem nastopu v Tokiu je osvojil vrhunsko peto mesto, skozi sezono je kazal zelo dolge in konstantne mete, 26. junija pa je na mitingu na Finskem celo presegel magično mejo 70 metrov (70,35 m).

»Z izbiro novega trenerja sem zelo zadovoljen. Všeč mi je njegov pogled na tehniko, ki sva jo nekoliko spremenila, pa tudi plan, ki sva si ga zastavila. Zdaj trenira samo mene, kar pomeni, da verjame vame in v moj potencial. Imava tudi dolgoročni cilj – svetovni rekord. Ali bo prišel čez dve, tri ali pet let, je težko napovedati. Šli bomo korak za korakom, vsekakor pa potrebujem tudi dolgoročni cilj, da vem, zakaj treniram,« je še dejal Čeh, ki je z življenjem v Talinu za zdaj zadovoljen: »Tako dolgo v drugi državi še nisem bil, a ničesar ne pogrešam, saj so pogoji v dvorani boljši kot doma. Vsak dan imam dva treninga, tako da niti ni časa, da bi razmišljal, ali kar koli pogrešam. Ves čas je treba trdo delati.«