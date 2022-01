Kuhinja Daljnega vzhoda je neverjetno preprosta in hkrati silno bogata, okusna in raznolika. Zanjo razen nekaterih ključnih sestavin, ki jih lahko kupimo v skoraj vsaki večji trgovini, niti ne potrebujemo obilice eksotičnih dodatkov; pomembnejši je način priprave, za kar potrebujemo pravo posodo, največkrat vok. To je velika, težka ponev konveksne oblike, njeno ime izvira iz kitajske narečne besede wohk, kar pomeni ponev. Poznamo sicer tudi pločevinaste in teflonske približke, a najboljši vok je vselej litoželezni.

Azijska kuhinja je v naše kleno podalpsko okolje v največji meri prodrla pred kakšnimi tremi desetletji, ko je bilo v skladu z novimi časi precej modno še marsikaj, kar se je od domačega čim bolj razlikovalo. Takrat so se skoraj tako bliskovito, kakor se dandanes po spletu širijo lažne novice, po deželi širile kitajske restavracije z eksotičnimi jedmi, precej prilagojenimi našemu okusu. A dandanes je ta vrsta kuhinje že malo mimo, tudi pri nas so se namreč že pred časom pojavile precej slastnejše tajske in ponekod še japonske restavracije, ki se od kitajskih razlikujejo po precej bolj svežih jedeh in naravnejših okusih. Tipične jedi iz voka so, kot se lahko prepričamo v omenjenih restavracijah, tako bolj kot za kitajsko značilne za tajsko kuhinjo. Jed iz voka namreč ne sme spominjati na kakšno zagatno in sluzasto enolončnico.

Marsikdo pomisli, da je priprava klasičnih dobrot iz voka zapletena in se je ni mogoče lotiti doma. A to sploh ne drži! Imenitno pojedino lahko pripravimo s poljubnimi svežimi sestavinami, denimo s porom, česnom, papriko, koščki mesa in arašidi. Potrebujemo le še malce olja, kuhan riž ali rezance, kakšno ostrejšo začimbo in morda sojino in ostrigovo omako. Sestavine, ki jih najdemo v vsaki bolje založeni samopostrežni, je seveda najbolje izbrati glede na letni čas in jih z malo kuharske domišljije kombinirati po svoje. Trik drugačnega okusa je namreč v pripravi – enake sestavine, kot jih sicer uporabimo za denimo zelenjavno rižoto (le brez riža, ki ga skuhamo posebej), vse hkrati vržemo v močno segret naoljen vok in jih med mešanjem opražimo dovolj hitro, da ne utegnejo spustiti preveč soka. Če uporabimo meso, ga narežemo na drobne kocke in na hitro popečemo posebej, že na začetku (glej recept). V kratkem času bo nastala prava mojstrovina, hrustljava in sočna! Če voka ni pri hiši, lahko improviziramo tudi s kakšno veliko, najbolje litoželezno ponvijo… Takšen vok lahko še vroč postavimo kar na mizo, zraven postavimo skledo kuhanega riža in jed je gotova. Lahko pa naredimo drugače. Namesto riža skuhamo riževe rezance ali običajne špagete, jih odcedimo in dodamo v vok tik pred koncem praženja, previdno premešamo in postrežemo. Tovrstne jedi posebno prija jesti s kitajskimi paličicami. In še zabavno je.

VOK S PIŠČANCEM, GOBAMI IN ZELENJAVO SESTAVINE ZA 4 OSEBE 500 g piščančjega fileja, 3 žlice olja, 15 g masla, 100 g brokolija, 1 majhen korenček, 250 g šampinjonov,1 rdeča paprika, 4 stroki česna, 1 žlička svežega ingverja, 1 manjša čebula, 70 g indijskih oreščkov, 1,25 dl piščančje juhe, 0,6 dl sojine omake, 30 g medu, 1 žlica koruznega škroba. PRIPRAVA Meso narežemo na koščke. Zelenjavo narežemo na približno enako velike koščke (kot meso). V skledi zmešamo juho, sojino omako, med, 0,5 dl vode in koruzni škrob, po želji še zdrobljen čili. Zares veliko ponev (ali vok) močno segrejemo in vanjo vlijemo 1 žlico olja. Ko se zapeni, dodamo meso in ga razporedimo v eno samo plast! Pražimo, da lepo porjavi in postane hrustljavo, po potrebi vmes malce pomešamo. Pečeno meso odstranimo iz ponve na krožnik in postavimo na toplo. V isto zelo vročo ponev ali vok vlijemo drugo žlico olja in maslo, ko se zapeni, pa dodamo narezane brokoli, gobe, papriko, čebulo in drobno nasekljan korenček. Na visoki temperaturi pražimo, da zelenjava postane hrustljavo popečena, tekočina pa povre. Med tem ponev oziroma vok pogosto potresamo. Dodamo popečeno meso, drobno sesekljan česen in enako sesekljan ingver ter pražimo 1 minuto, pogosto potresamo ali mešamo. Dodamo še indijske oreščke, nato pa v ponev/vok vlijemo omako in pri velikem ognju počakamo, da zavre. Ogenj zmanjšamo in med mešanjem pražimo, da se omaka zgosti kot med in dobro poveže z vsemi sestavinami. Odstavimo. Nemudoma postrežemo s kuhanim rižem ali rezanci, vse skupaj pa okrasimo z narezanim čebulnim zelenjem in praženimi sezamovimi semeni. Dodajanje soli zaradi močne slanosti omake po navadi ni potrebno. Je pa seveda dovoljeno. Čas priprave in kuhanja: 30 minut

BROKOLIJEVA KREMNA JUHA Potrebujemo 400 g brokolija, 300 g krompirja, 1 majhno čebulo, 50 g kisle smetane, 4 rezine kruha, 4 stroke česna, oljčno olje, morsko sol, sveže zmlet poper, muškatni orešček. Priprava V loncu zavremo 8 decilitrov vode. Čebulo narežemo in na olju popražimo. Brokoli očistimo in narežemo. Krompir olupimo in narežemo. Oboje stresemo v krop, ko zavre, kuhamo 15 minut. Odstavimo, dodamo praženo čebulo in vse skupaj gladko zmeljemo s paličnim mešalnikom. Znova pristavimo in dodamo kislo smetano, sol, poper in malo naribanega muškatnega oreščka. Ko zavre, takoj odstavimo. Rezine kruha močneje popečemo in še vroče obilno natremo s česnom. Juho nalijemo v krožnike, zraven pa postrežemo česnove kruhke, ki jih lahko cele ali narezane položimo tudi v juho.