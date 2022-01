Pesem sta na Slovenski popevki leta 1976 zapela Majda Sepe in kot tuji gost znameniti Claudio Villa. Založba kaset in plošč RTV je poskrbela za izdajo na mali plošči in na stran B uvrstila pesem Barbara, ki jo je zapel Braco Koren. Na Popevki si je Pismo za Mary Brown prislužilo prvo nagrado občinstva, ki si jo je delilo s pesmijo Samo nasmeh je bolj grenak, ki jo je izvajala Ditka Haberl. Slednja je tudi uvrščena na našo večno lestvico, a bo minilo še nekaj mesecev, preden bo prišla na vrsto. Drugo nagrado je občinstvo prisodilo pesmi Vem, nekje živeti mora Ota Pestnerja in tretjo pesmi Ko gre tvoja pot od tod, ki jo je zapela Marjana Deržaj.

Član naše štiridesetčlanske strokovne žirije je glasbeni producent in novinar Rudi Vlašič, ki je med svojih najlepših 30 pesmi uvrstil tudi Pismo za Mary Brown. O razlogih za to odločitev nam je povedal: »To Ježkovo pesem, ki jo je s svojim žlahtnim glasom izjemno lepo in doživeto zapela Majda Sepe, sem na lestvico uvrstil iz dveh razlogov. Skladba v orkestralni izvedbi prinaša naravno in neprisiljeno melodičnost, ki je značilna za zlate čase slovenske popevke. Seveda pa najbolj zbudi pozornost besedilo pesmi, ki je prava mala mojstrovina. Zame je to družbeno angažirana pesem, celo nekoliko protestna. S prstom odločno kaže, da je vsaka vojna s človeškega vidika kruta, krvava in brezsmiselna. Skladba je senzibilna, umetniško zasnovana, ob njej pa v polni meri zaživi naš notranji svet.«

Izvajalka: Majda Sepe

Glasba: Mojmir Sepe

Besedilo: Frane Milčinski - Ježek