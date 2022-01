Assange je po njihovi presoji »najbolj pogumen novinar in publicist zadnjih dveh desetletij, za kar osebno in poklicno plačuje izjemno visoko ceno«. »Zapreti nekoga samo zato, ker je objavil resnico, je v nasprotju z vsemi demokratičnimi ureditvami, ki temeljijo na svobodi govora in novinarstvu kot četrti veji oblasti,« so zapisali v javnem pismu v podporo Assangeu. Glavna krivda Assangea je, so dodali, da je z objavami na wikileaksu razgalil dvoličnost svetovnih demokracij, še posebej, kadar vodijo vojne v tujih državah, kot sta Irak in Afganistan. Po besedah predsednice slovenskega PEN Tanje Tuma sta se za Assangea zelo zavzela tudi ameriški in angleški center PEN. Pismo z novico o častnem članstvu bodo Assangeu poslali v zapor.