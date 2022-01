Osilniški dom starejših vendarle bo

V Osilnici naj bi septembra letos nadaljevali gradbena dela, potrebna za dokončanje doma starejših, ki so ga do tretje gradbene faze zgradili leta 2007. Dom bo dislocirana enota ljubljanskega Doma starejših Šiška. Kakšne bodo kapacitete in koliko bo zaposlenih, naj bi dorekli v kratkem, po prvotnih načrtih pa naj bi bilo v domu prostora za okoli 80 stanovalcev.