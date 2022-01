Odločitve o tem danes zagotovo ne bo.. Avstralska vlada in minister za priseljevanje Alex Hawke pa spet premlevata možnost zavrnitve vize zaradi domnevnih neskladnosti pri izpolnitvi potovalnega obrazca za obdobje zadnjih 14 dni pred prihodom v Avstralijo.

Potovalni obrazec potnikom prepoveduje vstop v državo tam spodaj, če so v zadnjih 14 dneh pred prihodom potovali v druge države. Srbski zvezdnik je sodeč po obrazcu, za katerega je med zaslišanjem na letališču v sredo dejal, da ga je na njegovo željo izpolnila Avstralska teniška zveza, označil, da v zadnjih dveh tednih pred prihodom v Melbourne ni potoval.

Posnetki, objavljeni na družbenih omrežjih, pa v obdobju dveh tednov prikazujejo igranje tenisa na ulicah v Beogradu kot trening v Španiji, kjer naj bi se pripravljal na OP Avstralije.

Po informacijah AAP so iz ministrstva za priseljevanje danes podali izjavo, v kateri piše, da zaradi še vedno trajajočega procesa odločanja ministra zaradi pravnih razlogov ne morejo komentirati domnevnih kršitev. Za napačno podajanje informacij je po zapisih spletne strani avstralskega ministrstva za notranje zadeve zagrožena zaporna kazen do 12 mesecev.

Epilog predvidoma v sredo

Saga o nastopu srbskega zvezdnika v Melbournu tako še ni končana, epilog pa bi utegnila dobiti v sredo. Združenje profesionalnih igralcev ATP je sicer v ponedeljek pozno zvečer pozdravilo odločitev sodišča v primeru Đoković proti Avstraliji, a obenem odločno podprlo polno cepljenje za igralce.

Obenem so podprli prizadevanja in žrtvovanja avstralskih prebivalcev med zaprtji zaradi pandemije novega koronavirusa, potem ko so bila potovanja izven ter v državo zelo otežena ali praktično nemogoča. So pa izpostavili, da »je Đoković trdno verjel, da je imel dovoljenje za prihod v Avstralijo na podlagi izjeme, saj sicer tega ne bi storil«.

Nekateri tekmeci srbskega zvezdnika so pozdravili razplet, spet drugi se z odločitvijo sodišča niso strinjali, saj Đoković ni polno cepljen, kot je po informacijah združenja ATP kar 97 od prvih 100 igralcev na svetu.

Španec Rafael Nadal, ki si z Đokovićem in Švicarjem Rogerjem Federerjem deli rekord po številu osvojenih grand slamov (20), pa je dejal, da je najbolj pravično, da Srb na turnirju zaigra, četudi si s prvim igralcem sveta večkrat ne delita mnenj.

Đoković se lahko po ponedeljkovi odločitvi avstralskega zveznega prizivnega sodišča sicer prosto giblje po Avstraliji.